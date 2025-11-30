Рейтинг@Mail.ru
10:20 30.11.2025
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пассажиры во время посадки в самолет в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе краснодарского аэропорта "Пашковский" ввели в 03.11 мск.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за угрозы бомбы
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
