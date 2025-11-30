В Китае массово отменяют выступления японских артистов, сообщает Kyodo

ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Выступления японских артистов и музыкальных групп в массовом порядке отменяют в Китае на фоне ухудшения отношений, передает Выступления японских артистов и музыкальных групп в массовом порядке отменяют в Китае на фоне ухудшения отношений, передает агентство Киодо.

В пятницу в Шанхае было прервано выступление Маки Оцуки, известной своим исполнением главной песни в мультфильме "One piece". Внезапно погас свет, остановилось музыкальное сопровождение, а саму ее проводил со сцены сотрудник площадки. Она принимала участие в мероприятии по популяризации японских аниме "BandaiNaco Entertainment Festival 2025". Также было отменно выступление группы momoiro Clover Z.

До это с внезапной отменой выступлений столкнулись японская поп-звезда Аюми Хамасаки и джазовая исполнительница Хироми Уэхара. Также был отменен показ мультфильма и мюзикла.

Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня , "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис".

В ответ на это генеральный консул КНР Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается как не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.

В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.

В воскресенье, 16 ноября, министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.