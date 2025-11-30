Рейтинг@Mail.ru
В Китае массово отменяют выступления японских артистов, сообщает Kyodo
16:33 30.11.2025
В Китае массово отменяют выступления японских артистов, сообщает Kyodo
Выступления японских артистов и музыкальных групп в массовом порядке отменяют в Китае на фоне ухудшения отношений, передает агентство Киодо. РИА Новости, 30.11.2025
В Китае массово отменяют выступления японских артистов, сообщает Kyodo

Район Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае. Архивное фото
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Выступления японских артистов и музыкальных групп в массовом порядке отменяют в Китае на фоне ухудшения отношений, передает агентство Киодо.
В пятницу в Шанхае было прервано выступление Маки Оцуки, известной своим исполнением главной песни в мультфильме "One piece". Внезапно погас свет, остановилось музыкальное сопровождение, а саму ее проводил со сцены сотрудник площадки. Она принимала участие в мероприятии по популяризации японских аниме "BandaiNaco Entertainment Festival 2025". Также было отменно выступление группы momoiro Clover Z.
До это с внезапной отменой выступлений столкнулись японская поп-звезда Аюми Хамасаки и джазовая исполнительница Хироми Уэхара. Также был отменен показ мультфильма и мюзикла.
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис".
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается как не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
В воскресенье, 16 ноября, министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
