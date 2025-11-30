Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/kirgizija-2058692665.html
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах - РИА Новости, 30.11.2025
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах
Работа избирательных комиссий на досрочных выборах парламента Киргизии налажена должным образом, сообщил международный наблюдатель, генеральный секретарь Совета РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T08:35:00+03:00
2025-11-30T08:35:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150689/50/1506895096_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_f1e52d8e4cfdf2c915e255299c3cd521.jpg
https://ria.ru/20251130/kirgizija-2058681164.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150689/50/1506895096_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_1d8c2318af1b3768f4246d1f833bba5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, садыр жапаров, снг
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, СНГ
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах

Кобицкий: работа избирательных комиссий на досрочных выборах в Киргизии налажена

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Бишкеке
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Работа избирательных комиссий на досрочных выборах парламента Киргизии налажена должным образом, сообщил международный наблюдатель, генеральный секретарь Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
"На многих участках все отработано должным образом. На одном участке, как мы видели, не все гладко, но я думаю, это технический сбой, который легко исправить. Слава богу, запасные все агрегаты на участке есть для того, чтобы своевременно все поправить. В целом, работа всех избирательных комиссий налажена должным образом, ЦИК сделала все возможное для того, чтобы должным образом оснастить избирательные участки, обучить членов избирательных комиссий. Мы видим, что они полностью готовы к тому, чтобы дать все необходимые рекомендации избирателям: что нужно делать, как нужно делать", - заявил Кобицкий журналистам.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.
В июне президент Киргизии подписал закон об изменении системы выборов в парламент. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в депутаты по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек. За два часа голосования явка составила 3,89%.
Выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Киргизии открылись избирательные участки для голосования
05:17
 
В миреКиргизияСадыр ЖапаровСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала