В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Работа избирательных комиссий на досрочных выборах парламента Киргизии налажена должным образом, сообщил международный наблюдатель, генеральный секретарь Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
"На многих участках все отработано должным образом. На одном участке, как мы видели, не все гладко, но я думаю, это технический сбой, который легко исправить. Слава богу, запасные все агрегаты на участке есть для того, чтобы своевременно все поправить. В целом, работа всех избирательных комиссий налажена должным образом, ЦИК сделала все возможное для того, чтобы должным образом оснастить избирательные участки, обучить членов избирательных комиссий. Мы видим, что они полностью готовы к тому, чтобы дать все необходимые рекомендации избирателям: что нужно делать, как нужно делать", - заявил Кобицкий журналистам.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Как объяснил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, это сделано для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года.
В июне президент Киргизии подписал закон об изменении системы выборов в парламент. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в депутаты по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендует в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек. За два часа голосования явка составила 3,89%.