Кинолог рассказал, как собаки помогают людям

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Владение собакой - это не только вопрос предпочтений, имеются научные доказательства пользы питомцев, в частности, они укрепляют иммунитет и снижают уровень стресса своих хозяев, рассказал РИА Новости во Всемирный день домашних животных президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября.

"Собаки не зря уже достаточно давно используются в самых разных сферах. Одни помогают незрячим людям, другие – поддерживают детей с нарушениями развития. Положительное влияние собак на нас доказано давно, есть многочисленные примеры, как питомец менял и здоровье, и психическое состояние людей в лучшую сторону", — сказал Голубев

По его словам, многие будущие хозяева переживают, что от собаки в доме будет много грязи и микробов, опасных для здоровья. Однако таким образом наличие питомца помогает человеку сталкиваться с самыми разными раздражителями, что необходимо для формирования крепкого иммунитета.

Кинолог призвал вовремя обрабатывать питомца от паразитов и всегда мыть лапы после прогулки. Однако стоит помнить, что абсолютная стерильность невозможна и даже опасна для здоровья. Многие учёные даже убеждены, что контакт ребёнка с собакой снижает риск развития у него в дальнейшем аутоиммунных реакций, отметил Голубев.

Он подчеркнул, что наличие собаки вынуждает человека хотя бы один раз в день, в зависимости от погоды, выходить гулять. Таким образом, хозяева питомцев вносят вклад в здоровье своих сердец, сосудов и опорно-двигательного аппарата.

"Любимая собака – один из лучших антидепрессантов, уверены кинологи. Совместные игры, прогулки, поглаживание питомца – всё это снижает уровень стресса. Причём это доказано наукой. Исследования показывают, что при контакте с питомцем у нас снижается кортизол, а вот гормоны, отвечающие за удовольствие и счастье, напротив, растут", - рассказал президент РКФ ещё об одном положительном влиянии собак на своих хозяев.

По его словам, положительные гормоны вырабатываются у человека, даже если он просто смотрит на собаку. При этом в организме животного происходят ровно те же процессы.

Кинолог обратил внимание, что не все люди легко заводят друзей и налаживают социальные связи. Однако любому собаководу так или иначе приходится выходить на улицу с четвероногим другом, посещать с ним дог-френдли места. Таким образом, собака всегда располагает к общению и формированию у хозяина нового круга знакомств и контактов. Известны многочисленные случаи, как питомец даже помогал находить своему хозяину пару, отметил Голубев.

Кроме того, по его словам, собаки учат ответственности. Так, появление щенка в доме должно быть важным и серьёзным обдуманным и взвешенным шагом.