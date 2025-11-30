Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали призыв Флинна арестовать Зеленского - РИА Новости, 30.11.2025
23:41 30.11.2025
В Госдуме прокомментировали призыв Флинна арестовать Зеленского
В Госдуме прокомментировали призыв Флинна арестовать Зеленского - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме прокомментировали призыв Флинна арестовать Зеленского
Киевский режим всерьёз поверил сказкам о собственной исключительности, но ему напомнили, что в этой истории он — "лишь индейка на блюде", заявил РИА Новости...
В Госдуме прокомментировали призыв Флинна арестовать Зеленского

Депутат ГД Толмачев: Киев всерьез поверил сказкам о собственной исключительности

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Киевский режим всерьёз поверил сказкам о собственной исключительности, но ему напомнили, что в этой истории он — "лишь индейка на блюде", заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн призвал к аресту Владимира Зеленского и его "коррумпированного" окружения на фоне вспыхнувшего на Украине скандала.
«
"Киевский режим всерьёз поверил сказкам о собственной исключительности, но ему тут же напомнили, что в этой истории он — лишь индейка на блюде", - сказал Толмачев.
Он отметил, что американцы никогда не забывают, кто в их мире — "большие белые господа", а кто — "недоразвитые дикари", которых можно невозбранно грабить. И, по словам депутата Госдумы, как только "дикари" посмеют присвоить себе что-то, что американцы считают своим, они "получают по голове".
"Особенно занимательными в заявлении Флинна выглядят три вещи. Первая: если Зеленский и его команда нарушили, украли американские деньги, то, как выразился Флинн, должны ответить по закону — только по какому? Американскому? То есть Флинн, видимо, выразил общее мнение заокеанских политиков: где бы дело ни происходило, есть только одна правовая система — американская", - добавил Толмачев.
Политик подчеркнул, что США, как обычно, слишком много на себя берут, по старой привычке изображая мирового полицейского.
"Вторая вещь: терпение и финансы у США на исходе, и они рассматривают реструктуризацию проекта "Украина". И третья: американцы с удивлением обнаруживают себя в непривычной роли вора, которого обокрал другой вор. Поделом", - подытожил он.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Зеленский также подписал указ об увольнении Ермака с должности главы его офиса, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
