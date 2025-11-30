МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Киевский режим всерьёз поверил сказкам о собственной исключительности, но ему напомнили, что в этой истории он — "лишь индейка на блюде", заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.

« "Киевский режим всерьёз поверил сказкам о собственной исключительности, но ему тут же напомнили, что в этой истории он — лишь индейка на блюде", - сказал Толмачев.

Он отметил, что американцы никогда не забывают, кто в их мире — "большие белые господа", а кто — "недоразвитые дикари", которых можно невозбранно грабить. И, по словам депутата Госдумы , как только "дикари" посмеют присвоить себе что-то, что американцы считают своим, они "получают по голове".

"Особенно занимательными в заявлении Флинна выглядят три вещи. Первая: если Зеленский и его команда нарушили, украли американские деньги, то, как выразился Флинн, должны ответить по закону — только по какому? Американскому? То есть Флинн, видимо, выразил общее мнение заокеанских политиков: где бы дело ни происходило, есть только одна правовая система — американская", - добавил Толмачев.

Политик подчеркнул, что США, как обычно, слишком много на себя берут, по старой привычке изображая мирового полицейского.

"Вторая вещь: терпение и финансы у США на исходе, и они рассматривают реструктуризацию проекта "Украина". И третья: американцы с удивлением обнаруживают себя в непривычной роли вора, которого обокрал другой вор. Поделом", - подытожил он.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.