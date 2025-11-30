В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на воскресенье в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.