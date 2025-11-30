Овечкин занял чистое 22-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 22-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" гостит у "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1517-м в карьере в "регулярках" НХЛ.