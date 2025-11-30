Рейтинг@Mail.ru
Творческий вечер в честь Дня матери провели в подмосковных Химках - РИА Новости, 30.11.2025
19:03 30.11.2025
Творческий вечер в честь Дня матери провели в подмосковных Химках
Творческий вечер в честь Дня матери провели в подмосковных Химках - РИА Новости, 30.11.2025
Творческий вечер в честь Дня матери провели в подмосковных Химках
В выставочном комплексе "Артишок" городского округа Химки ко Дню матери провели творческий вечер "Нежные, сильные, родные — мамы Химок", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2025
химки (городской округ в московской области), россия, день матери, общество
Химки (городской округ в Московской области), Россия, День матери, Общество
Творческий вечер в честь Дня матери провели в подмосковных Химках

В выставочном комплексе "Артишок" Химок провели творческий вечер ко Дню матери

© Фото : администрация городского округа ХимкиТворческий вечер в честь Дня матери в подмосковных Химках
Творческий вечер в честь Дня матери в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Творческий вечер в честь Дня матери в подмосковных Химках
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" городского округа Химки ко Дню матери провели творческий вечер "Нежные, сильные, родные — мамы Химок", сообщает пресс-служба местной администрации.
В мероприятии приняли участие глава города Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа Димитрий Оселедец.
"Мама – самый родной человек, чья безусловная любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает обрести внутреннюю опору, учит радоваться жизни и вдохновляет на добрые дела. Вы восхищаете своей силой и нежностью, умением сочетать заботу о семье с реализацией своих интересов и стремлением к развитию. Желаю вам крепкого здоровья, гармонии в семье, радости и счастья", — отметила Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
На творческом вечере наградили многодетных мам, мам участников специальной военной операции, мам-волонтеров, учителей, врачей, спортсменок и предпринимателей. Каждая из них вдохновляет своими историями, достижениями и опытом.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника этот день получил в 1998 году.
 
Химки (городской округ в Московской области)РоссияДень материОбщество
 
 
