На Камчатке двух полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы
На Камчатке двух полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы
Следственные органы на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД по факту вымогательства и получения взятки за провоз рыбной... РИА Новости, 30.11.2025
На Камчатке двух полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Следственные органы на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД по факту вымогательства и получения взятки за провоз рыбной продукции, сообщает СУСК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по городу Елизово
СУСК России
по Камчатскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц ГИБДД
… по факту вымогательства и получения взятки группой лиц. Действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали от мужчины денежное вознаграждение в размере ста шестидесяти тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке рыбной продукции", - заявили в СУСК.
По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года в городе Елизово, где сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, перевозивший рыбную продукцию. После получения заявленной суммы дорожных полицейских задержали сотрудники УФСБ.
Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).