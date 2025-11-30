На Камчатке двух полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Следственные органы на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД по факту вымогательства и получения взятки за провоз рыбной продукции, сообщает СУСК России по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц ГИБДД … по факту вымогательства и получения взятки группой лиц. Действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали от мужчины денежное вознаграждение в размере ста шестидесяти тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке рыбной продукции", - заявили в СУСК.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года в городе Елизово, где сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, перевозивший рыбную продукцию. После получения заявленной суммы дорожных полицейских задержали сотрудники УФСБ.