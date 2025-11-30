Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке двух полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы - РИА Новости, 30.11.2025
08:20 30.11.2025
На Камчатке двух полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы
происшествия
россия
камчатский край
елизово
гибдд мвд рф
россия
камчатский край
елизово
происшествия, россия, камчатский край, елизово, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Камчатский край, Елизово, ГИБДД МВД РФ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Следственные органы на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД по факту вымогательства и получения взятки за провоз рыбной продукции, сообщает СУСК России по Камчатскому краю.
"Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц ГИБДД… по факту вымогательства и получения взятки группой лиц. Действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали от мужчины денежное вознаграждение в размере ста шестидесяти тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке рыбной продукции", - заявили в СУСК.
По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года в городе Елизово, где сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, перевозивший рыбную продукцию. После получения заявленной суммы дорожных полицейских задержали сотрудники УФСБ.
Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Камчатке возбудили дело о мошенничестве с билетами в театр
19 ноября, 03:28
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайЕлизовоГИБДД МВД РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
