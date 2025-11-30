https://ria.ru/20251130/kahovka-2058710754.html
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2025
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по населенным пунктам... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:24:00+03:00
2025-11-30T11:24:00+03:00
2025-11-30T11:24:00+03:00
херсонская область
новая каховка
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, днепр (река), вооруженные силы украины
Херсонская область , Новая Каховка, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека
При обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области пострадали два человека