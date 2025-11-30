При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека

ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.