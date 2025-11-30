Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/kahovka-2058710754.html
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2025
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по населенным пунктам... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:24:00+03:00
2025-11-30T11:24:00+03:00
херсонская область
новая каховка
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, днепр (река), вооруженные силы украины
Херсонская область , Новая Каховка, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали два человека

При обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате удара украинской армии по городу Новая Каховка Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Двое мирных жителей Новой Каховки ранены в результате атаки ВСУ. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 40 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Алешки, Каменка, Великая Лепетиха, Днепряны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьНовая КаховкаДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала