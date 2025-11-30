Рейтинг@Mail.ru
Командир "Аль-Каиды"* убит при ударе БПЛА США, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2025
00:41 30.11.2025
Командир "Аль-Каиды"* убит при ударе БПЛА США, сообщил источник
Командир "Аль-Каиды"* убит при ударе БПЛА США, сообщил источник
Высокопоставленный командир террористической организации "Аль-Каида"* ликвидирован при ударе беспилотника США в провинции Мариб на северо-востоке Йемена, заявил РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:41:00+03:00
2025-11-30T00:41:00+03:00
в мире
мариб (мухафаза)
йемен
сша
аль-каида
мариб (мухафаза)
йемен
сша
Командир "Аль-Каиды"* убит при ударе БПЛА США, сообщил источник

В Йемене при ударе БПЛА США убит высокопоставленный командир "Аль-Каиды"

Йеменские военные полицейские. Архивное фото
КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный командир террористической организации "Аль-Каида"* ликвидирован при ударе беспилотника США в провинции Мариб на северо-востоке Йемена, заявил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американский беспилотник нанес к востоку от города Мариб авиаудар по мотоциклу, в котором находились военный командир "Аль-Каиды"* Мунир аль-Ахдаль и его спутник. В результате авиаудара оба погибли", - сказал источник.
По словам источника, аль-Ахдаль считался одним из высокопоставленных полевых командиров "Аль-Каиды"* в Йемене, он действовал в ряде провинций страны.
В начале ноября источник в администрации Мариба сообщал РИА Новости, что высокопоставленный руководитель службы безопасности "Аль-Каиды"* в Йемене Абу Мухаммед ас-Санани ликвидирован в результате удара беспилотника США.
* Запрещенная в России террористическая организация
