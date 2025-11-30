Рейтинг@Mail.ru
15:59 30.11.2025
В выборах парламента Киргизии приняли участие более миллиона человек
В выборах парламента Киргизии приняли участие более миллиона человек
Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии достигла 25%, всего проголосовали уже более миллиона человек, сообщил председатель... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
киргизия
бишкек
садыр жапаров
киргизия
бишкек
в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии достигла 25%, всего проголосовали уже более миллиона человек, сообщил председатель Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров.
"На сегодняшний день в выборах по состоянию на 16.00 (13.00 мск - ред.) приняли участие 1 миллион и 73 тысячи избирателей. В процентном соотношении явка составила 25%", - заявил глава ЦИК.
По его словам, самая низкая явка фиксируется в Аламединском округе в пригороде столицы и всех четырех районах Бишкека - здесь на участки пришли меньше 20%. Тем не менее, в целом по республике показатели активности населения примерно на 2,5% выше, чем на предыдущих выборах в законодательное собрание, которые прошли в 2021 году.
Согласно законодательству Киргизии, порога явки на этих парламентских выборах не предусмотрено. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве пришедших на участки избирателей.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
ЦИК Киргизии получил 42 сообщения о подкупе голосов избирателей
Вчера, 15:58
ЦИК Киргизии получил 42 сообщения о подкупе голосов избирателей
