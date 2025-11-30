В выборах парламента Киргизии приняли участие более миллиона человек

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах депутатов парламента Киргизии достигла 25%, всего проголосовали уже более миллиона человек, сообщил председатель Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров.

"На сегодняшний день в выборах по состоянию на 16.00 (13.00 мск - ред.) приняли участие 1 миллион и 73 тысячи избирателей. В процентном соотношении явка составила 25%", - заявил глава ЦИК.