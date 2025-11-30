Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Киргизии достигла 19 процентов - РИА Новости, 30.11.2025
11:17 30.11.2025
Явка на выборах в Киргизии достигла 19 процентов
Явка избирателей на выборах парламента Киргизии за полдня голосования достигла 19%, такие данные приводит автоматизированная информационная избирательная...
в мире
киргизия
баткенская область
садыр жапаров
киргизия
баткенская область
2025
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка избирателей на выборах парламента Киргизии за полдня голосования достигла 19%, такие данные приводит автоматизированная информационная избирательная система ЦИК республики.
По данным системы, на 14.00 по местному времени (11.00 мск) на избирательные участки пришли 816 тысяч человек, что составляет 19% от общего числа избирателей. Это почти на 3% лучше показателей за полдня голосования во время предыдущих выборов законодательного собрания, которые прошли в 2021 году.
В процессе голосования наибольшую активность демонстрируют жители Баткенской области страны, меньше всего проголосовавших - в столице.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
Президент Киргизии призвал граждан активнее голосовать на выборах
10:57
