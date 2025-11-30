Явка на выборах в Киргизии достигла 19 процентов

По данным системы, на 14.00 по местному времени (11.00 мск) на избирательные участки пришли 816 тысяч человек, что составляет 19% от общего числа избирателей. Это почти на 3% лучше показателей за полдня голосования во время предыдущих выборов законодательного собрания, которые прошли в 2021 году.