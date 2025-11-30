Рейтинг@Mail.ru
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 12,07 процента - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/javka-2058700287.html
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 12,07 процента
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 12,07 процента - РИА Новости, 30.11.2025
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 12,07 процента
Явка на парламентских выборах в Киргизии за четыре часа голосования достигла 12,07%, проголосовали более полумиллиона человек, такие данные приводит... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:42:00+03:00
2025-11-30T09:42:00+03:00
в мире
киргизия
баткенская область
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695953_0:0:1321:744_1920x0_80_0_0_05527989c71472a5ab6ff3492d7f65be.jpg
https://ria.ru/20251130/kirgizija-2058692665.html
киргизия
баткенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695953_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_ce13db0c200dbc3763f3ae65d709f086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, баткенская область, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Баткенская область, Садыр Жапаров
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 12,07 процента

Явка на парламентских выборах в Киргизии за четыре часа составила 12,07 процента

© Фото : пресс-служба мэрии ОшаВыборы в парламент Киргизии
Выборы в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : пресс-служба мэрии Оша
Выборы в парламент Киргизии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Киргизии за четыре часа голосования достигла 12,07%, проголосовали более полумиллиона человек, такие данные приводит автоматизированная информационная избирательная система ЦИК республики.
По данным системы, на 12.00 по местному времени (9.00 мск) на избирательные участки пришли 518 тысяч человек, что составляет 12,07% от общего числа избирателей. Наибольшую активность демонстрируют жители Баткенской области страны, здесь на участки пришли 16% избирателей. Меньше всего проголосовавших - в столице. На некоторых участках явка не достигла и 8%.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Киргизии рассказали о работе избирательных комиссий на досрочных выборах
08:35
 
В миреКиргизияБаткенская областьСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала