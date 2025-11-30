Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 12,07 процента

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Киргизии за четыре часа голосования достигла 12,07%, проголосовали более полумиллиона человек, такие данные приводит автоматизированная информационная избирательная система ЦИК республики.
По данным системы, на 12.00 по местному времени (9.00 мск) на избирательные участки пришли 518 тысяч человек, что составляет 12,07% от общего числа избирателей. Наибольшую активность демонстрируют жители Баткенской области страны, здесь на участки пришли 16% избирателей. Меньше всего проголосовавших - в столице. На некоторых участках явка не достигла и 8%.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.