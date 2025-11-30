Рейтинг@Mail.ru
30.11.2025
20:57 30.11.2025
Лидер оппозиции призвал отказать Нетаньяху в помиловании без признания вины
Лидер оппозиции призвал отказать Нетаньяху в помиловании без признания вины - РИА Новости, 30.11.2025
Лидер оппозиции призвал отказать Нетаньяху в помиловании без признания вины
Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид призвал президента Ицхака Герцога отказать премьеру Биньямину Нетаньяху в... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ицхак герцог
израиль
тель-авив
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ицхак герцог
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Ицхак Герцог
Лидер оппозиции призвал отказать Нетаньяху в помиловании без признания вины

Лепид: нельзя даровать Нетаньяху помилование без ухода из политики

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид призвал президента Ицхака Герцога отказать премьеру Биньямину Нетаньяху в помиловании, если обвиняемый в коррупции премьер не признает вину и не уйдет из политики.
"Я обращаюсь к президенту Герцогу: вы не можете даровать Нетаньяху помилование без признания вины, выражения раскаяния и немедленного ухода из политической жизни", - заявил Лапид в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее в воскресенье офис президента Израиля сообщил, что Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до того, как суд огласил какое-либо решение по делам против премьера. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.
Позднее Нетаньяху объяснил свое решение подать прошение о президентском помиловании тем, что окончание судебных разбирательств отвечает национальным интересам страны и предотвратит дальнейший раскол в обществе. Премьер при этом подчеркнул, что хотел бы довести судебный процесс до конца и добиться полного оправдания, так как он не считает себя виновным в рамках этих разбирательств.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Нетаньяху объяснил, почему его нужно помиловать без признания вины
30 ноября, 15:51
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Стали известны подробности прошения о помиловании Нетаньяху
30 ноября, 15:37
 
В миреИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Ицхак Герцог
 
 
