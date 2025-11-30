Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС назначило новых руководителей после гибели лидеров, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 30.11.2025 (обновлено: 17:43 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/izrail-2058765755.html
ХАМАС назначило новых руководителей после гибели лидеров, сообщают СМИ
ХАМАС назначило новых руководителей после гибели лидеров, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2025
ХАМАС назначило новых руководителей после гибели лидеров, сообщают СМИ
Палестинское движение ХАМАС назначило новых руководителей политбюро, консультативного совета и военного крыла, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:41:00+03:00
2025-11-30T17:43:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
израиль
яхья синвар
исмаил хания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047918199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8205ac3168c64abdc14f458645ff2cc5.jpg
https://ria.ru/20251130/konflikt-1915630213.html
тегеран (город)
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047918199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b20788aab016c7815e758a4115f5da22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), иран, израиль, яхья синвар, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Яхья Синвар, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС назначило новых руководителей после гибели лидеров, сообщают СМИ

Al Arabiya: ХАМАС назначило руководителей политбюро и военного крыла

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы движения ХАМАС
Бойцы движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назначило новых руководителей политбюро, консультативного совета и военного крыла, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в движении.
"Мы заполнили все вакантные военные, политические и административные должности после гибели лидеров. Движение назначило руководителей и заместителей в "Аль-Кассам", политбюро и консультативном совете", - сказал телеканалу источник в ХАМАС, не уточнив имена назначенных.
В конце июля 2024 года глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Его преемник Яхья Синвар, ранее являвшийся лидером движения в секторе Газа, погиб в октябре того же года на юге палестинского полуэсклава. В мае 2025 года Израиль заявил о ликвидации его младшего брата, главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреТегеран (город)ИранИзраильЯхья СинварИсмаил ХанияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала