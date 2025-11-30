Рейтинг@Mail.ru
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 30.11.2025 (обновлено: 21:41 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/iran-2058780932.html
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП - РИА Новости, 30.11.2025
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП
Супруга вице-президента Ирана Исмаила Сегаба Исфахани погибла в аварии в центральной части страны, заявил официальный представитель медицинского университета... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:02:00+03:00
2025-11-30T21:41:00+03:00
в мире
семнан
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_4ae266561758380e366315ea1578abad.jpg
семнан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_f71e20b107efbdea7a244131d4177ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, семнан, иран
В мире, Семнан, Иран
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП

Супруга помощника президента Ирана Исфахани погибла в ДТП

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Супруга вице-президента Ирана Исмаила Сегаба Исфахани погибла в аварии в центральной части страны, заявил официальный представитель медицинского университета центральной иранской провинции Семнан Карен Яхьяи.
"Официальный представитель медицинского университета провинции Семнан заявил, что супруга вице-президента Исмаила Сегаба Исфахани погибла сегодня в аварии на трассе Шарифабад – Айванекай", - сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
По информации IRIB, легковой автомобиль Tara, за рулем которого был тесть вице-президента, столкнулся с грузовиком. В результате аварии также пострадали водитель и три сына Сегаба Исфахани. Все пострадавшие были доставлены в больницу в городе Тегеран.
Как передает агентство ISNA, в середине ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Исмаила Сегаба Исфахани вице-президентом исламской республики и главой организации по оптимизации и стратегическому управлению энергоресурсами.
 
В миреСемнанИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала