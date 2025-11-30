https://ria.ru/20251130/iran-2058780932.html
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП - РИА Новости, 30.11.2025
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП
Супруга вице-президента Ирана Исмаила Сегаба Исфахани погибла в аварии в центральной части страны, заявил официальный представитель медицинского университета... РИА Новости, 30.11.2025
Супруга помощника президента Ирана погибла в ДТП
