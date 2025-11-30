СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Иран стремится восстановить свой военный потенциал, подорванный после вооруженного конфликта с Израилем, и перевооружить региональные силы для борьбы с еврейским государством, заявила в воскресенье израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Иран прилагает усилия по восстановлению своих позиций и ускоряет закупку оружия, опасаясь нападения Израиля", - говорится в публикации на сайте Kan.
По словам источника гостелерадиокомпании, власти Ирана также занимаются восстановлением потенциала йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и контрабандой переправляют оружие на Западный берег реки Иордан для проведения атак на Израиль. Источник предупредил, что Иран перевооружает ливанское движение "Хезболлах" и радикальные группировки в Сирии для возможных действий против Израиля.
"Иран понимает, что Израилю придется действовать (в Ливане - ред.) после 31 декабря - моменту, к которому "Хезболлах" должна разоружиться (в соответствии с оглашением - ред.)", - отметил источник.
