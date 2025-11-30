Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем - РИА Новости, 30.11.2025
11:29 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/iran-2058711817.html
СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем
СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем - РИА Новости, 30.11.2025
СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем
Иран стремится восстановить свой военный потенциал, подорванный после вооруженного конфликта с Израилем, и перевооружить региональные силы для борьбы с... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:29:00+03:00
2025-11-30T11:29:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
хезболла
ансар алла
иран
израиль
сша
СМИ: Иран восстанавливает военный потенциал после конфликта с Израилем

Kan: Иран пытается восстановить военный потенциал после конфликта с Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Иран стремится восстановить свой военный потенциал, подорванный после вооруженного конфликта с Израилем, и перевооружить региональные силы для борьбы с еврейским государством, заявила в воскресенье израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Иран прилагает усилия по восстановлению своих позиций и ускоряет закупку оружия, опасаясь нападения Израиля", - говорится в публикации на сайте Kan.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
МИД Ирана осудил удары Израиля по Сирии
Вчера, 16:02
По словам источника гостелерадиокомпании, власти Ирана также занимаются восстановлением потенциала йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) и контрабандой переправляют оружие на Западный берег реки Иордан для проведения атак на Израиль. Источник предупредил, что Иран перевооружает ливанское движение "Хезболлах" и радикальные группировки в Сирии для возможных действий против Израиля.
"Иран понимает, что Израилю придется действовать (в Ливане - ред.) после 31 декабря - моменту, к которому "Хезболлах" должна разоружиться (в соответствии с оглашением - ред.)", - отметил источник.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
МИД Ирана осудил слова Трампа о закрытии воздушного пространства Венесуэлы
Вчера, 23:33
 
