В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы

КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Злоумышленники перекрыли путь автоцистернам с топливом в провинции Эрбиль на севере Ирака и открыли огонь, в результате стрельбы один человек погиб, несколько получили ранения, сообщило министерство внутренних дел автономного региона Иракский Курдистан.
В заявлении, которое приводит телеканал Al Sumaria, отмечается, что ранее неупомянутые внешние и местные стороны попытались разжечь хаос и атаковали месторождение газа Хор-Мор с целью остановить производство электроэнергии в Иракском Курдистане.
"После того, как правительство Иракского Курдистана стало использовать жидкое топливо в качестве альтернативы газу для обеспечения электроэнергии, группа бунтовщиков, подстрекаемая внутри страны и извне, перекрыла дорогу автоцистернам с топливом и гражданам в (районе – ред.) Гуэр и открыла огонь по прохожим и проезжающим. В результате стрельбы один гражданин погиб, несколько пострадали", - говорится в заявлении МВД региона.
В четверг объединенное командование иракской армии сообщило, что один из основных резервуаров для хранения газа на крупнейшем газовом месторождении в Иракском Курдистане Хор-Мор загорелся после атаки в ночь на четверг, но никто не пострадал. Добычу газа на месторождении приостановили. Высокопоставленный представитель Демократической партии Курдистана Хошияр Зибари заявил, что для атаки использовались ракеты системы "Град", а за нападением стоят вооруженные группировки из провинции Киркук.
В субботу иракское агентство INA передавало, что добыча газа на месторождении Хор-Мор начала постепенно возобновляться.