В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы

КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Злоумышленники перекрыли путь автоцистернам с топливом в провинции Эрбиль на севере Ирака и открыли огонь, в результате стрельбы один человек погиб, несколько получили ранения, сообщило министерство внутренних дел автономного региона Иракский Курдистан.

"После того, как правительство Иракского Курдистана стало использовать жидкое топливо в качестве альтернативы газу для обеспечения электроэнергии, группа бунтовщиков, подстрекаемая внутри страны и извне, перекрыла дорогу автоцистернам с топливом и гражданам в (районе – ред.) Гуэр и открыла огонь по прохожим и проезжающим. В результате стрельбы один гражданин погиб, несколько пострадали", - говорится в заявлении МВД региона.