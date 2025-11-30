Рейтинг@Mail.ru
В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы - РИА Новости, 30.11.2025
01:16 30.11.2025
В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы
В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы - РИА Новости, 30.11.2025
В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы
Злоумышленники перекрыли путь автоцистернам с топливом в провинции Эрбиль на севере Ирака и открыли огонь, в результате стрельбы один человек погиб, несколько... РИА Новости, 30.11.2025
В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы

В Иракском Курдистане неизвестные атаковали бензовозы, есть погибший

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкВооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Злоумышленники перекрыли путь автоцистернам с топливом в провинции Эрбиль на севере Ирака и открыли огонь, в результате стрельбы один человек погиб, несколько получили ранения, сообщило министерство внутренних дел автономного региона Иракский Курдистан.
В заявлении, которое приводит телеканал Al Sumaria, отмечается, что ранее неупомянутые внешние и местные стороны попытались разжечь хаос и атаковали месторождение газа Хор-Мор с целью остановить производство электроэнергии в Иракском Курдистане.
"После того, как правительство Иракского Курдистана стало использовать жидкое топливо в качестве альтернативы газу для обеспечения электроэнергии, группа бунтовщиков, подстрекаемая внутри страны и извне, перекрыла дорогу автоцистернам с топливом и гражданам в (районе – ред.) Гуэр и открыла огонь по прохожим и проезжающим. В результате стрельбы один гражданин погиб, несколько пострадали", - говорится в заявлении МВД региона.
В четверг объединенное командование иракской армии сообщило, что один из основных резервуаров для хранения газа на крупнейшем газовом месторождении в Иракском Курдистане Хор-Мор загорелся после атаки в ночь на четверг, но никто не пострадал. Добычу газа на месторождении приостановили. Высокопоставленный представитель Демократической партии Курдистана Хошияр Зибари заявил, что для атаки использовались ракеты системы "Град", а за нападением стоят вооруженные группировки из провинции Киркук.
В субботу иракское агентство INA передавало, что добыча газа на месторождении Хор-Мор начала постепенно возобновляться.
В миреИракский КурдистанЭрбильИракХошияр Зибари
 
 
