Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/ipoteka-2058687949.html
В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку
В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку - РИА Новости, 30.11.2025
В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку
Спрос на рыночную ипотеку в России начнет просыпаться при снижении ставки на нее до 10-12%, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления ВТБ Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T07:26:00+03:00
2025-11-30T07:26:00+03:00
экономика
россия
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://realty.ria.ru/20251128/vydacha-2058355512.html
https://ria.ru/20251111/ipoteka-2054068175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, "дом.рф"
Экономика, Россия, "Дом.РФ"
В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку

ВТБ: спрос на рыночную ипотеку в России проснется при ставке 10-12 процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спрос на рыночную ипотеку в России начнет просыпаться при снижении ставки на нее до 10-12%, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мне кажется, что рыночный спрос будет просыпаться при ставке по ипотеке в 10-12%", - сказал он.
Строящийся дом - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Дом.РФ": выдачи ипотеки на ИЖС в 2026 году могут вырасти на 25%
28 ноября, 14:31
При этом, по его словам, скорого снижения ставки по рыночной ипотеке до такого уровня не произойдет.
"Это сложный вопрос, зависит от того, какая будет инфляция к концу 2026 года. Я думаю, по-хорошему, за пределами 2026 года и, возможно, даже за пределами 2027 года. Потому что мало достигнуть локального снижения инфляции, нужно ее закрепить. На это нужно время, поэтому быстрого снижения ставки по ипотеке ждать не стоит, это займет несколько лет", - пояснил он.
По данным единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ", диапазон ставок по ипотеке в российских банках на 10 ноября составлял от 16,9% до 23,1%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Госдуме рассказали, какими должны быть новые ставки по семейной ипотеке
11 ноября, 03:25
 
ЭкономикаРоссия"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала