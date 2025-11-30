В ВТБ рассказали, когда начнет просыпаться спрос на рыночную ипотеку

"Мне кажется, что рыночный спрос будет просыпаться при ставке по ипотеке в 10-12%", - сказал он.

"Это сложный вопрос, зависит от того, какая будет инфляция к концу 2026 года. Я думаю, по-хорошему, за пределами 2026 года и, возможно, даже за пределами 2027 года. Потому что мало достигнуть локального снижения инфляции, нужно ее закрепить. На это нужно время, поэтому быстрого снижения ставки по ипотеке ждать не стоит, это займет несколько лет", - пояснил он.