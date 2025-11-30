Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440

ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 441, пропали 406 человек, следует из данных индонезийских властей.

Ачех и Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра Западная Суматра . Ранее власти сообщали о 316 погибших в результате стихийного бедствия.

« "Количество смертей на сегодняшний день достигло 441", - заявил журналистам глава Центра данных, информации и связи по стихийным бедствиям (Kapusdatin BNPB) Абдул Мухари.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Северной Суматре - 216 человек. В Ачехе погибли 96 человек, а на Западной Суматре - 129 человек.