Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440
30.11.2025
2025-11-30T15:00:00+03:00
в мире
северная суматра
ачех (провинция)
западная суматра
индонезия
Новости
ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 441, пропали 406 человек, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра
, Ачех
и Западная Суматра
. Ранее власти сообщали о 316 погибших в результате стихийного бедствия.
«
"Количество смертей на сегодняшний день достигло 441", - заявил журналистам глава Центра данных, информации и связи по стихийным бедствиям (Kapusdatin BNPB) Абдул Мухари.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Северной Суматре - 216 человек. В Ачехе погибли 96 человек, а на Западной Суматре - 129 человек.
В ведомстве добавили, что число пропавших достигло 406, а число раненых - 646. Всего были эвакуированы более 2 тысяч человек, более 800 домов были серьезно повреждены.