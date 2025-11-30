Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440
15:00 30.11.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 441, пропали 406 человек, следует из данных индонезийских властей. РИА Новости, 30.11.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440

В Индонезии от наводнений и оползней погиб 441 человек и 406 пропали без вести

ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 441, пропали 406 человек, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. Ранее власти сообщали о 316 погибших в результате стихийного бедствия.
«
"Количество смертей на сегодняшний день достигло 441", - заявил журналистам глава Центра данных, информации и связи по стихийным бедствиям (Kapusdatin BNPB) Абдул Мухари.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Северной Суматре - 216 человек. В Ачехе погибли 96 человек, а на Западной Суматре - 129 человек.
В ведомстве добавили, что число пропавших достигло 406, а число раненых - 646. Всего были эвакуированы более 2 тысяч человек, более 800 домов были серьезно повреждены.
Российская студентка рассказала о блэкаутах из-за наводнений в Индонезии
