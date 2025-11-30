Рейтинг@Mail.ru
06:22 30.11.2025 (обновлено: 07:30 30.11.2025)
Аферисты продают россиянам икорный суп вместо икры, рассказал эксперт
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле". В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем - подделку", - поделился он.
Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы "неминуемом росте цен на икру к Новому году" и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать "выгодные предложения" в мессенджерах и социальных сетях.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Аферисты крадут деньги россиян под предлогом покупки дешевой икры
27 ноября, 01:38
 
Герман Зверев
 
 
