Аферисты продают россиянам икорный суп вместо икры, рассказал эксперт

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле". В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем - подделку", - поделился он.