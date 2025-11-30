https://ria.ru/20251130/ikra-2058684194.html
Аферисты продают россиянам икорный суп вместо икры, рассказал эксперт
Аферисты продают россиянам икорный суп вместо икры, рассказал эксперт - РИА Новости, 30.11.2025
Аферисты продают россиянам икорный суп вместо икры, рассказал эксперт
Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T06:22:00+03:00
2025-11-30T06:22:00+03:00
2025-11-30T07:30:00+03:00
герман зверев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765330670_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb88ac187f3808a1944a535f7f3fd3b3.jpg
https://ria.ru/20251127/ikra-2057869218.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765330670_139:0:1270:848_1920x0_80_0_0_294d6cf34588b1fc1d5080a969b99730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман зверев, общество
Аферисты продают россиянам икорный суп вместо икры, рассказал эксперт
Зверев: накануне Нового года мошенники продают россиянам икорный суп вместо икры
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле". В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем - подделку", - поделился он.
Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы "неминуемом росте цен на икру к Новому году" и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать "выгодные предложения" в мессенджерах и социальных сетях.