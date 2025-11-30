https://ria.ru/20251130/herson-2058746578.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 30.11.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:46:00+03:00
2025-11-30T15:46:00+03:00
2025-11-30T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
россия
2025
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы