В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране

ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Распространение пустынных пылевых масс с юга и юга-востока стало причиной загрязнения воздуха в Грузии, заявила руководитель отдела мониторинга загрязнения окружающей среды Национального агентства по охране окружающей среды республики Марина Арабидзе.

По ее словам, распространение пустынных пылевых масс на территории Грузии периодически наблюдается в течение года. Улучшение ситуации зависит от развития соответствующих метеорологических процессов.