В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Распространение пустынных пылевых масс с юга и юга-востока стало причиной загрязнения воздуха в Грузии, заявила руководитель отдела мониторинга загрязнения окружающей среды Национального агентства по охране окружающей среды республики Марина Арабидзе.
"За последние несколько дней на территории Грузии
по-прежнему наблюдается повышенная концентрация твердых частиц (PM10 и PM2,5) в атмосферном воздухе, что связано с распространением пылевых масс с юга и юго-востока. Как вы знаете, в последнее время не было осадков в виде дождя или снега или ветра, что привело к сохранению загрязнения", - сказала Арабидзе журналистам.
По ее словам, распространение пустынных пылевых масс на территории Грузии периодически наблюдается в течение года. Улучшение ситуации зависит от развития соответствующих метеорологических процессов.