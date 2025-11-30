Рейтинг@Mail.ru
В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/gruzija-2058782675.html
В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране
В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране - РИА Новости, 30.11.2025
В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране
Распространение пустынных пылевых масс с юга и юга-востока стало причиной загрязнения воздуха в Грузии, заявила руководитель отдела мониторинга загрязнения... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:18:00+03:00
2025-11-30T20:18:00+03:00
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcd8875fb0d8dbc0d5c6b966a10ebec1.jpg
https://ria.ru/20250409/tbilisi-2010138126.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974f5f592d5dd36bb31d4a5e74718743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия
В мире, Грузия
В Грузии назвали причину сильного загрязнения воздуха в стране

В Грузии назвали пылевые массы с юга причиной загрязнения воздуха в стране

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Распространение пустынных пылевых масс с юга и юга-востока стало причиной загрязнения воздуха в Грузии, заявила руководитель отдела мониторинга загрязнения окружающей среды Национального агентства по охране окружающей среды республики Марина Арабидзе.
«
"За последние несколько дней на территории Грузии по-прежнему наблюдается повышенная концентрация твердых частиц (PM10 и PM2,5) в атмосферном воздухе, что связано с распространением пылевых масс с юга и юго-востока. Как вы знаете, в последнее время не было осадков в виде дождя или снега или ветра, что привело к сохранению загрязнения", - сказала Арабидзе журналистам.
По ее словам, распространение пустынных пылевых масс на территории Грузии периодически наблюдается в течение года. Улучшение ситуации зависит от развития соответствующих метеорологических процессов.
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Тбилиси нет света из-за аварии
9 апреля, 02:47
 
В миреГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала