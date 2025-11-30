Группировка "Центр" зашла в Гришино

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские штурмовые подразделения зашли в населенный пункт Гришино в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морскойпехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка ДНР и Башиловка в Харьковской области.
Минобороны рассказало о наступлении в Красноармейске и Димитрове
27 ноября, 12:25