В аэропорту Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.11.2025
09:48 30.11.2025
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2025
грозный
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт "Северный" в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Грозного ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
