https://ria.ru/20251130/groznyj-2058701896.html
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.11.2025
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:48:00+03:00
2025-11-30T09:48:00+03:00
2025-11-30T09:48:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_dd7947045e62aa827579bab61dafcc89.jpg
https://ria.ru/20251129/filadelfiya-2058548831.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153317/68/1533176837_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_8f35f8bb5c5eee10388e09c8ec05bf51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту Грозного