В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 30.11.2025
30.11.2025
2025-11-30T20:21:00+03:00
2025-11-30T20:21:00+03:00
в мире
греция
патры
афины
греция
патры
афины
В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает в воскресенье греческий телеканал Скай
.
«
"Сотни тракторов перекрыли автомагистраль Патры
- Афины
- Салоники
- Эвзони на развязке у Никеи, где ранее сегодня произошло столкновение с силами полиции, которая применила химические средства и светошумовые гранаты", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает телеканал, причинами протестов стали задержка выплат субсидий от организации OPEKEPE, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Фермеры заблокировали тракторами автомагистрали в двух местах: в районе города Никеи на востоке Греции
и в районе города Кардицы в центральной части страны.
Полиция применила спецсредства после того, как фермеры попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение колонне тракторов, передает Скай.
По информации телеканала, в столкновениях с полицией пострадали два человека, их госпитализировали. Один из пострадавших – деятель профсоюза фермеров. Кроме того, Скай со ссылкой на данные греческой полиции сообщает, что правоохранители задержали троих человек, а двое полицейских получили травмы.
Скандал с Организацией по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE) связан с серией разоблачений в мае, которые свидетельствовали о хронической коррупции и бесхозяйственности при выделении европейской сельскохозяйственной помощи в Греции через эту организацию. Согласно расследованиям СМИ, сотрудники OPEKEPE и частные лица неправомерно декларировали пастбища и посевы, незаконно получая европейские субсидии. В начале сентября министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил, что всего мошенники присвоили более 22 миллионов евро.
В июне Европейская комиссия наложила на Грецию штраф в размере 415 миллионов евро за ненадлежащее управление и недостаточный контроль за субсидиями OPEKEPE. Премьер Греции после скандала решил ликвидировать организацию.