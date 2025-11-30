В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает в воскресенье греческий телеканал Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает в воскресенье греческий телеканал Скай

« Афины - "Сотни тракторов перекрыли автомагистраль Патры Салоники - Эвзони на развязке у Никеи, где ранее сегодня произошло столкновение с силами полиции, которая применила химические средства и светошумовые гранаты", - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает телеканал, причинами протестов стали задержка выплат субсидий от организации OPEKEPE, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Фермеры заблокировали тракторами автомагистрали в двух местах: в районе города Никеи на востоке Греции и в районе города Кардицы в центральной части страны.

Полиция применила спецсредства после того, как фермеры попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение колонне тракторов, передает Скай.

По информации телеканала, в столкновениях с полицией пострадали два человека, их госпитализировали. Один из пострадавших – деятель профсоюза фермеров. Кроме того, Скай со ссылкой на данные греческой полиции сообщает, что правоохранители задержали троих человек, а двое полицейских получили травмы.

Скандал с Организацией по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE) связан с серией разоблачений в мае, которые свидетельствовали о хронической коррупции и бесхозяйственности при выделении европейской сельскохозяйственной помощи в Греции через эту организацию. Согласно расследованиям СМИ, сотрудники OPEKEPE и частные лица неправомерно декларировали пастбища и посевы, незаконно получая европейские субсидии. В начале сентября министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил, что всего мошенники присвоили более 22 миллионов евро.