В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров - РИА Новости, 30.11.2025
20:21 30.11.2025
В Греции полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
греция
патры
афины
греция
патры
афины
в мире, греция, патры, афины
В мире, Греция, Патры, Афины
© Фото : соцсетиГреческая полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров
Греческая полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами дорогу, сообщает в воскресенье греческий телеканал Скай.
"Сотни тракторов перекрыли автомагистраль Патры - Афины - Салоники - Эвзони на развязке у Никеи, где ранее сегодня произошло столкновение с силами полиции, которая применила химические средства и светошумовые гранаты", - говорится в сообщении телеканала.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
16 октября, 15:51
Как сообщает телеканал, причинами протестов стали задержка выплат субсидий от организации OPEKEPE, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Фермеры заблокировали тракторами автомагистрали в двух местах: в районе города Никеи на востоке Греции и в районе города Кардицы в центральной части страны.
Полиция применила спецсредства после того, как фермеры попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение колонне тракторов, передает Скай.
По информации телеканала, в столкновениях с полицией пострадали два человека, их госпитализировали. Один из пострадавших – деятель профсоюза фермеров. Кроме того, Скай со ссылкой на данные греческой полиции сообщает, что правоохранители задержали троих человек, а двое полицейских получили травмы.
Скандал с Организацией по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE) связан с серией разоблачений в мае, которые свидетельствовали о хронической коррупции и бесхозяйственности при выделении европейской сельскохозяйственной помощи в Греции через эту организацию. Согласно расследованиям СМИ, сотрудники OPEKEPE и частные лица неправомерно декларировали пастбища и посевы, незаконно получая европейские субсидии. В начале сентября министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил, что всего мошенники присвоили более 22 миллионов евро.
В июне Европейская комиссия наложила на Грецию штраф в размере 415 миллионов евро за ненадлежащее управление и недостаточный контроль за субсидиями OPEKEPE. Премьер Греции после скандала решил ликвидировать организацию.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Участники антиамериканского марша в Греции подожгли флаги США и НАТО
17 ноября, 22:18
 
