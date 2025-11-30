Рейтинг@Mail.ru
Граждане Ирана впервые приняли участие в Географическом диктанте - РИА Новости, 30.11.2025
17:14 30.11.2025
Граждане Ирана впервые приняли участие в Географическом диктанте
Граждане Ирана впервые приняли участие в Географическом диктанте - РИА Новости, 30.11.2025
Граждане Ирана впервые приняли участие в Географическом диктанте
Граждане Ирана впервые приняли участие в просветительской акции "Географический диктант", прошедшей в воскресенье на территории школы при посольстве России в... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
иран
россия
тегеран (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русское географическое общество
иран
россия
тегеран (город)
в мире, иран, россия, тегеран (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русское географическое общество
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Русское географическое общество
Граждане Ирана впервые приняли участие в Географическом диктанте

Иранцы впервые приняли участие в акции Географический диктант

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 ноя - РИА Новости. Граждане Ирана впервые приняли участие в просветительской акции "Географический диктант", прошедшей в воскресенье на территории школы при посольстве России в Тегеране, сообщила РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Иране Лилия Панькина.
"Русский дом в Тегеране совместно со школой при посольстве России в Иране организовали проведение Географического диктанта, объединив участников, интересующихся историей и географией России. Иранские граждане впервые приняли участие в этой просветительской акции", - сказала Панькина.
Тотальный диктант в Армении. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Армении прошла акция "Тотальный диктант"
5 апреля, 21:55
Как рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Иране, около 50 человек пришли в российское посольство, чтобы принять участие в диктанте в очном формате, помимо них многие участники зарегистрировались для написания диктанта в онлайн-формате. По ее словам, иранцы приятно удивились, увидя среди заданий вопрос про их страну. Этот вопрос, заметила она, оказался для них самым легким.
Панькина уточнила, что в рамках мероприятия также была представлена выставка Русского географического общества "Самая красивая страна", демонстрирующая уникальные природные ландшафты и богатство России.
Географический диктант включает 40 вопросов. В этом году задания посвящены 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию освоения Северного морского пути.
Международная акция Диктант Победы в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Таджикистане около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Диктанте Победы"
25 апреля, 16:47
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Русское географическое общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
