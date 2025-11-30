Рейтинг@Mail.ru
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
21:58 30.11.2025 (обновлено: 22:04 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/gossovet-2058794171.html
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе - РИА Новости, 30.11.2025
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе
РИА Новости РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:58:00+03:00
2025-11-30T22:04:00+03:00
союзное государство
москва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белоруссия
Союзное государство, Москва, Белоруссия
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе

Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе 2026 года в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкНа пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости
ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПРОЙДЕТ В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА В МОСКВЕ - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ
 
Союзное государствоМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала