https://ria.ru/20251130/gossovet-2058794171.html
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе - РИА Новости, 30.11.2025
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе
РИА Новости РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:58:00+03:00
2025-11-30T21:58:00+03:00
2025-11-30T22:04:00+03:00
союзное государство
москва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, белоруссия
Союзное государство, Москва, Белоруссия
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе
Высший госсовет Союзного государства пройдет в январе 2026 года в Москве