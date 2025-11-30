Рейтинг@Mail.ru
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
22:06 30.11.2025 (обновлено: 22:18 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/zasedanie-2058795361.html
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе - РИА Новости, 30.11.2025
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится в январе 2026 года в Москве, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:06:00+03:00
2025-11-30T22:18:00+03:00
союзное государство
москва
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
https://ria.ru/20251125/proekt-2057364577.html
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белоруссия, россия
Союзное государство, Москва, Белоруссия, Россия
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе

Крутой заявил, что высший госсовет Союзного государства состоится в Москве

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится в январе 2026 года в Москве, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
«

"Реализация всех (союзных - ред.) программ находится сегодня в графике. Мы на отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Он отметил, что каких-то провалов, отклонений, сдвигов сроков в выполнении союзных программ нет.
"Все реализуется в намеченные сроки, хорошими темпами", - подчеркнул Крутой.
Глава администрации президента Белоруссии особо отметил, что в ходе выполнения программ Союзного государства не фиксируется проседания по инвестиционным ресурсам в технологической сфере, где в первую очередь реализуются проекты, которые станут основой технологического суверенитета Белоруссии и России.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Проект бюджета Союзного государства на 2026 год предполагает профицит
25 ноября, 11:56
 
Союзное государствоМоскваБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала