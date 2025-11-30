Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе

«

"Реализация всех (союзных - ред.) программ находится сегодня в графике. Мы на отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".