Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе
Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в январе
2025-11-30T22:06:00+03:00
2025-11-30T22:06:00+03:00
2025-11-30T22:18:00+03:00
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится в январе 2026 года в Москве, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Реализация всех (союзных - ред.) программ находится сегодня в графике. Мы на отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".
Он отметил, что каких-то провалов, отклонений, сдвигов сроков в выполнении союзных программ нет.
"Все реализуется в намеченные сроки, хорошими темпами", - подчеркнул Крутой.
Глава администрации президента Белоруссии
особо отметил, что в ходе выполнения программ Союзного государства не фиксируется проседания по инвестиционным ресурсам в технологической сфере, где в первую очередь реализуются проекты, которые станут основой технологического суверенитета Белоруссии и России
