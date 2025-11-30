В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp* успешно завершается, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на платформе MAX.
"Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp* в России. Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp* успешно завершается", — написал он.
У WhatsApp* было время, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако никаких попыток он не предпринял, отметил Боярский.
"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России", — пояснил глава думского комитета.
В пятницу Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp* при дальнейшем невыполнении норм российского законодательства. В ведомстве отметили, что ограничения на работу мессенджера вводятся поэтапно, и рекомендовали гражданам переходить на национальные сервисы.
Как заявлял член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, в этом году количество атак на пользователей WhatsApp* увеличилось в 3,5 раза. Зафиксированы взломы нескольких тысяч аккаунтов и кража данных, а также обнаружены "клоны" учетных записей, через которые мошенники выманивали деньги у людей.
* Принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской на территории России.
** Признана экстремистской на территории России.