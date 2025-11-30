В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp

У WhatsApp* было время, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако никаких попыток он не предпринял, отметил Боярский.

"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России", — пояснил глава думского комитета.