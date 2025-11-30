Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 30.11.2025 (обновлено: 16:42 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/gosduma-2058740089.html
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp
Работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp* успешно завершается, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:10:00+03:00
2025-11-30T16:42:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
whatsapp inc.
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
антон немкин (депутат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg
https://ria.ru/20251128/blok-2058464811.html
https://ria.ru/20251127/dokumenty-2058001077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74532a7e861756398b0852a9d7f2959d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон немкин (депутат)
Технологии, Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Антон Немкин (депутат)
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp

Боярский: работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp*
WhatsApp* - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
WhatsApp*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp* успешно завершается, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на платформе MAX.
"Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp* в России. Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp* успешно завершается", — написал он.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
WhatsApp продолжает нарушать российские законы, заявил Роскомнадзор
28 ноября, 18:22
У WhatsApp* было время, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако никаких попыток он не предпринял, отметил Боярский.
"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России", — пояснил глава думского комитета.
В пятницу Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp* при дальнейшем невыполнении норм российского законодательства. В ведомстве отметили, что ограничения на работу мессенджера вводятся поэтапно, и рекомендовали гражданам переходить на национальные сервисы.
Как заявлял член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, в этом году количество атак на пользователей WhatsApp* увеличилось в 3,5 раза. Зафиксированы взломы нескольких тысяч аккаунтов и кража данных, а также обнаружены "клоны" учетных записей, через которые мошенники выманивали деньги у людей.
MAX - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам
27 ноября, 13:03
* Принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской на территории России.
** Признана экстремистской на территории России.
 
ТехнологииРоссияСергей БоярскийWhatsApp Inc.Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Антон Немкин (депутат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала