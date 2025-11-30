Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса - РИА Новости, 30.11.2025
11:08 30.11.2025
В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса
В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал заявление Европарламента с требованием... РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса

Шеремет назвал заявление Европарламента о выводе войск из Крыма сбоем матрицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал заявление Европарламента с требованием вывода войск из Крыма и Донбасса "сбоем матрицы" и неспособностью адекватно воспринимать реальность.
Ранее евродепутаты приняли заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Европарламент принял резолюцию о новых регионах России
27 ноября, 17:41
"Видимо, в рядах евродепутатов произошел масштабный перегрев и необратимый сбой матрицы, что естественно нарушило законы объективного мира и лишило их способности адекватно воспринимать реальность", - сказал Шеремет.
По его словам, сегодня репутация Евросоюза сильно подмочена, перспективы экономического преимущества утрачены, а демократические ценности окончательно попраны.
"Подобные агрессивные заявления ни на йоту не смогут повлиять на решение Крыма и жителей новых территорий, вернувшихся домой в Россию", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским
30 апреля, 09:23
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФЕвропарламентООН
 
 
