В Госдуме ответили на требование ЕП вывести войска из Крыма и Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал заявление Европарламента с требованием вывода войск из Крыма и Донбасса "сбоем матрицы" и неспособностью адекватно воспринимать реальность.

Донбасса. Ранее евродепутаты приняли заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма

"Видимо, в рядах евродепутатов произошел масштабный перегрев и необратимый сбой матрицы, что естественно нарушило законы объективного мира и лишило их способности адекватно воспринимать реальность", - сказал Шеремет

По его словам, сегодня репутация Евросоюза сильно подмочена, перспективы экономического преимущества утрачены, а демократические ценности окончательно попраны.

"Подобные агрессивные заявления ни на йоту не смогут повлиять на решение Крыма и жителей новых территорий, вернувшихся домой в Россию", - сказал депутат.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России . Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос Крыма "закрыт окончательно".