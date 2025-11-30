https://ria.ru/20251130/gosduma-2058681936.html
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов
Депутат Нилов: до 1 декабря нужно уплатить транспортный, земельный и НДФЛ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. До 1 декабря 2025 года необходимо уплатить транспортный, земельный налоги, а также НДФЛ и налог на имущество физлиц, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Срок своевременного исполнения налоговых обязательств истекает 1 декабря 2025 года. Необходимо оплатить все налоги за 2024 год, так как потом - со второго декабря - за каждый день просрочки будут начисляться пени. Это касается транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ", - сказал Нилов
.
Он отметил, что налоговая инспекция выслала налоговые уведомления россиянам за прошлый год.
"Хочу напомнить, что в 2024 году действовали одни параметры налоговой системы, в 2025 году действуют уже другие. И в СМИ, в интернете были обсуждения, связанные с тем, что у граждан возникли вопросы, получив налоговые уведомления, они не могли разобраться, понять, какие налоговые базы, почему такая ставка подоходного налога используется и так далее", - добавил политик.