В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. До 1 декабря 2025 года необходимо уплатить транспортный, земельный налоги, а также НДФЛ и налог на имущество физлиц, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Хочу напомнить, что в 2024 году действовали одни параметры налоговой системы, в 2025 году действуют уже другие. И в СМИ, в интернете были обсуждения, связанные с тем, что у граждан возникли вопросы, получив налоговые уведомления, они не могли разобраться, понять, какие налоговые базы, почему такая ставка подоходного налога используется и так далее", - добавил политик.