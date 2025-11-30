Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 30.11.2025 (обновлено: 05:43 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/gosduma-2058681936.html
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов - РИА Новости, 30.11.2025
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов
До 1 декабря 2025 года необходимо уплатить транспортный, земельный налоги, а также НДФЛ и налог на имущество физлиц, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T05:42:00+03:00
2025-11-30T05:43:00+03:00
экономика
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154793/94/1547939468_0:138:1501:982_1920x0_80_0_0_363f0350068289dbff22c9b555a57864.jpg
https://ria.ru/20251129/nalogi-2058550684.html
https://ria.ru/20250425/nalogi-1728657161.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154793/94/1547939468_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_fdd3a4555f4299c6b49e4c06bfde56e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ярослав нилов, госдума рф
Экономика, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме напомнили о сроках уплаты налогов

Депутат Нилов: до 1 декабря нужно уплатить транспортный, земельный и НДФЛ

© РИА Новости / Нина ЗотинаБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Бланк налоговой декларации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. До 1 декабря 2025 года необходимо уплатить транспортный, земельный налоги, а также НДФЛ и налог на имущество физлиц, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Срок своевременного исполнения налоговых обязательств истекает 1 декабря 2025 года. Необходимо оплатить все налоги за 2024 год, так как потом - со второго декабря - за каждый день просрочки будут начисляться пени. Это касается транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ", - сказал Нилов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Вчера, 04:18
Он отметил, что налоговая инспекция выслала налоговые уведомления россиянам за прошлый год.
"Хочу напомнить, что в 2024 году действовали одни параметры налоговой системы, в 2025 году действуют уже другие. И в СМИ, в интернете были обсуждения, связанные с тем, что у граждан возникли вопросы, получив налоговые уведомления, они не могли разобраться, понять, какие налоговые базы, почему такая ставка подоходного налога используется и так далее", - добавил политик.
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Льготы по налогам: какие виды существуют в 2025 году, кому положены
25 апреля, 20:35
 
ЭкономикаЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала