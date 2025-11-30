Рейтинг@Mail.ru
Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от "схемы Долиной" - РИА Новости, 30.11.2025
01:48 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/gosduma-2058673079.html
Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от "схемы Долиной"
Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от "схемы Долиной" - РИА Новости, 30.11.2025
Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от "схемы Долиной"
Первый запредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что предложил ввести механизм залогового удержания... РИА Новости, 30.11.2025
жилье
россия
москва
лариса долина
общество
https://ria.ru/20251101/gosduma-2052225862.html
https://realty.ria.ru/20251129/op-2058089968.html
россия
москва
жилье, россия, москва, лариса долина, общество
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Общество
Риелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый запредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что предложил ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денежных средств продавцом, если сделка была признана судом недействительной.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Госдуме попросили принять меры против новых схем мошенничества с жильем
1 ноября, 01:06
"Если мы говорим об уже совершившемся акте купли-продаже недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения - если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя", - сказал Кошелев РИА Новости.
По словам парламентария, залоговое состояние не может длиться вечно, поэтому его можно ограничить одним годом.
"Если в течении года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя. Такой подход соответствовал бы принципу Гражданского кодекса РФ о встречном исполнении обязательств. При необходимости можно его дополнить", - заключил он.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В ОП объяснили, что делать покупателю при возврате жилья по "схеме Долиной"
Вчера, 04:15
 
