Олег Кобяков: мировое сообщество пока не может справиться с голодом

Судя по ситуации с продовольствием в России, ей не грозит дефицит основных товарных позиций, заявил РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. В интервью агентству он рассказал о том, в каких странах наблюдаются острые очаги голода, почему мир пока не может справиться с этой проблемой, а так же об основных факторах, которые усугубляют продовольственную ситуацию в мире.

— Как ФАО оценивает взаимодействие с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)? Планируются ли в скором времени совместные проекты и если да, то какие?

— ФАО уделяет большое внимание развитию отношений с региональными организациями экономического сотрудничества. Мы смотрим на Евразийский Экономический Союз и ШОС прежде всего с этого ракурса. В Устав ФАО в начале 70-х годов были внесены поправки, которые позволяют таким организациям стать полноправными членами ФАО. Сейчас у нас 194 страны-члена, одна организация-член (Европейский Союз) и два наблюдателя. Поэтому такое положение нашего устава дает возможность другим подобным организациям, в том числе Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и целому ряду интеграционных объединений в Азии, Африке и Латинской Америке присоединиться к нам в качестве полноправного члена.

Отношения ФАО с ШОС развиваются поступательно и плодотворно, ведя свой отсчет с 2019 года. В прошлом году был продлен на очередной пятилетний срок меморандум о взаимопонимании. В этом документе прописан широкий круг вопросов, относящихся к сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Сегодня мы работаем по таким направлениям, как устойчивое развитие сельских районов, агропродовольственных систем, координация достижения целей устойчивого развития, развитие систем раннего предупреждения и готовности к чрезвычайным ситуациям и смягчению их последствий.

К таким документам, как меморандум взаимопонимания, разрабатываются и принимаются дополнительные, более конкретные планы. Сейчас у нас фактически готов к принятию план сотрудничества, написанный на основе этого меморандума. Так же на пятилетний период, там как раз написаны конкретные формы взаимодействия. Среди наиболее интересных, пожалуй, это предложения о проработке создания общего рынка риса при помощи технического содействия ФАО, потому что мирового рынка риса сейчас не существует, а для большинства стран-членов ШОС рис – это основная производственная и продовольственная культура.

— А как выстраивается взаимодействие с ЕЭК?

— ФАО и ЕЭК официально установили отношения еще в 2013 году, подписав меморандум о взаимопонимании. Наше взаимодействие весьма многопланово и проходит в формате обмена визитами, взаимного участия в мероприятиях друг друга. Так как компетенция ФАО весьма широка, на практике мы взаимодействуем с тремя департаментами Комиссии: агропродовольственной политики, технического регулирования и торговли. В своей нормотворческой работе ЕЭК ориентируется на соответствующие руководства ФАО. В нашем активе - совместные аналитические доклады и разработки. Например, знаковый обзор состояния рынка плодоовощной продукции в странах Евразийского Союза. Он был завершен в 2021 году, но до сих пор его выводы и рекомендации для плодоовощной сферы каждой из стран-членов, включая Россию, сохраняет актуальность. Символично, что московский офис ФАО представил этот обзор в российской яблоневой столице, Мичуринске, на ежегодном Дне садовода.

— Как вы оцениваете сотрудничество России с ФАО? Предлагала ли Москва какие-либо совместные проекты с ФАО? Если да, то какие конкретно и когда начнется их реализация?

— Российская Федерация — одна из самых молодых стран ФАО. Она вступила в Организацию лишь в 2006 году, причем как страна-донор, а не как получатель технического содействия. В 2016 году в Москве открылось Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией. Хотя ФАО имеет свыше 130 представительств за рубежом, лишь 6 из них действуют в столицах стран-доноров, включая Москву. Соответственно, его основная задача – мобилизация российских средств для финансирования проектов ФАО по содействию развитию агросектора в развивающихся странах. Россия за прошедшее десятилетие, помимо обязательных взносов в наш регулярный бюджет, выделила ФАО добровольные взносы на сумму порядка 50 миллионов долларов.

Наиболее знаковые из них — десять миллионов долларов на восстановление сельской экономики, пострадавшей в ходе гражданской войны в Сирии. Эти средства до сих пор успешно осваиваются, проект рассчитан до конца 2026 года. Это десять миллионов долларов, выделенных в 2020 году на ликвидацию грандиозной вспышки пустынной саранчи в Западной Африке. Это пять миллионов долларов на проекты устойчивого управления мировыми почвенными ресурсами. На шесть миллионов долларов "потянул" взнос на воссоздание системы школьного питания в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Более чем в 3 миллиона долларов обошелся проект по созданию лабораторной сети для мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам в пищевых продуктах и в сельском хозяйстве в ряде стран – соседей России, в частности Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии и Таджикистане. Наконец, последний в этом ряду – вклад 2025 года в три миллиона долларов на развитие климатически устойчивого земледелия в пяти странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) и трех странах Ферганской долины (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан).

Вместе с тем, будем откровенны - это в основном старые, давно потраченные деньги. В 2024 году Россия была переквалифицирована Всемирным банком в самую престижную категорию — ее статус был повышен со страны со средневысоким уровнем доходов до страны с высоким уровнем доходов. По паритету покупательной способности, как утверждают российские источники, страна является четвертой экономикой мира. Это налагает повышенные обязательства по оказанию содействия развивающимся странам, в том числе по каналам таких международных организаций, как ФАО. Поэтому мы рассчитываем, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектной деятельности ФАО. Наш бюджет строится на двухлетней основе – в 2024-2025 он составил четыре миллиарда долларов, причем только четверть этой суммы, 26%, около одного миллиарда долларов, пришлось на долю обязательных взносов, остальные 74%, а это три миллиарда долларов, были внесены странами-членами и другими донорами добровольно. Соответственно, добровольный взнос членов ФАО в идеале должен трехкратно превышать их обязательный взнос.

— Россия исправно взносы платит?

— Неплатежи или несвоевременные платежи взносов — хроническая болезнь системы ООН, и надо отдать должное российским партнерам: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы, что позволяло нам планировать свой бюджет, поступление кассовой наличности и не допускать разрыва финансирования работы организации.

— Сколько она платит ежегодно?

— Взносы в организации системы ООН выплачиваются на основании шкалы, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Этот взнос колеблется в зависимости от оценки параметров экономического развития конкретной страны. В 2024-2025 годах ежегодный начисленный взнос России составлял чуть менее десяти миллионов долларов.

— Какие товары находятся в дефиците в мире и конкретно в России? Существует ли риск, что в этот список войдет "второй хлеб" (картофель) в связи с дефицитом как в России, так и в Белоруссии?

— Мировое производство и мировое потребление продовольственных товаров агросектора в целом сбалансированы. Практически все продовольствие на планете производится или выращивается с небольшим запасом. Подавляющая часть мировой продовольственной корзины реализуется по каналам рыночной экономик, рынок служит регулятором спроса и предложения, а на долю натурального хозяйства приходится менее 5%.

Конечно, периодически в отдельных странах в связи с вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями или экономическими трудностями может возникать дефицит продовольствия. Как правило, в дефиците оказываются основные позиции - где-то это может рис, где-то это пшеница, мука, подсолнечное масло, бобовые, сахар.

Для того, чтобы накормить мир и не просто накормить, а обеспечить его здоровым полноценным питанием, к 2050 году производство в агросекторе надо увеличить приблизительно на 50-70%. Население планеты растет. С одной стороны, нас уже восемь миллиардов. К 2050 году нас будет 9,7 миллиарда человек. С другой стороны, повышаются доходы, растет платёжеспособный рост и потребность в более качественный продовольственной корзине.

ФАО убеждена, что дефицит продовольствия — явление временное, и активно помогает преодолевать его затронутым странам.

Что же касается, России, то судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолен.

— Без продовольствия не останемся?

—Определенно не останемся. Приведу простой пример – самый доступный ресурс увеличения, причем резкого, количества доступных для потребителей пищевых продуктов – сокращение потерь и порчи продукции в агропродовольственных товаропроводящих цепочках. Сейчас на свалках оказывается до 20-25% всей дошедшей до рынка продукции. Эти продукты –потеря всех ресурсов, которые были вложены в их производства, переработку и доставку до прилавка либо в сферу общепита. Это энергоносители, удобрения, средства защиты растений, человеческий труд, огромные транспортные расходы по перемещению по всей продовольственной цепи и весомый углеродный след.

Наибольшие потери, порядка 12-14% происходят в наших домохозяйствах. Сфера HORECA (сегмент бизнеса, который работает в сфере услуг и гостеприимства – прим.), на которую чаще всего показывают пальцем, повинна лишь в 4-5% отходов.

Поэтому здесь грамотное потребительское поведение в том числе зависит от каждого — это ключ к улучшению обеспеченности продовольствия и в конечном итоге и к сокращению стоимости продовольственной корзины.

— По последней статистике ФАО, сколько людей на данный момент голодают?

— Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом. Именно с такой целью 80 лет назад, 16 октября 1945 года, была создана ФАО, а в 2015 поставлена задача добиться нулевого голода к 2030 году. В ежегодном очередном флагманском докладе "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире" за 2025 год отмечается, что масштабы глобального голода и отсутствия продовольственной безопасности превышают уровень 2015 года. Причины — вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия коронавирусной пандемии и прочие, геополитические и экономические потрясения, которые, в частности, привели к скачку продовольственной инфляции.

По оценкам ФАО, в 2024 году в мире голодало от 638 до 720 миллионов людей, порядка 7,8-8,8% населения, или каждый 11-12-й житель планеты. За год среднее число голодающих составило 673 миллиона. Это указывает на снижение количества голодающих на 15 миллионов по сравнению с 2023 годом и на 22 миллиона по сравнению с 2022 годом.

По предварительным оценкам, в 2025 году примерно 9,1% мирового населения страдало от голода. Это более чем 735 миллионов, которым не хватает еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей организма, здоровой и активной жизни. С одной стороны, если принять во внимание рост земного населения — это сокращение доли, определенный успех. С другой стороны, это отставание от тех ориентиров, которые мы себе поставили.

Если смотреть по регионам, то заметно улучшилась ситуация в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, прежде всего связанная с динамичным социально-экономическим ростом в Индии, а также в Южной Америке. Но эта положительная тенденция, к сожалению, контрастирует с неуклонным ростом масштабов голода в большинстве субрегионов Африки и Западной Азии. В 2024 году уровень голода в Африке превысил 20%, то есть там голодал каждый пятый человек. В Западной Азии вырос до 12,7% — это каждый восьмой житель.

Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке. Такие объективные цифры говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.

— Сколько стран сейчас находятся в состоянии голода, нуждаются в продовольственной помощи? Где самые острые очаги голода?

— Согласно данным на сентябрь, сейчас население пяти очагов голода в разных уголках мира находится в условиях тяжелейшего продовольственного кризиса и в ближайшие месяцы столкнется с угрозой массового голода и голодной смерти, если не предпринять срочных мер.

Наибольшую озабоченность вызывают Палестина (сектор Газа), Судан, Южный Судан, Гаити и Мали. Население этих стран уже столкнулось с голодом, риском голода или катастрофическим уровнем тяжелого отсутствия продовольственной безопасности. В Газе, по сути, 100% населения, около двух миллионов человек, находятся под угрозой голодной смерти.

Помимо пяти названных точек, еще в 13 странах и территориях, которые относятся к самым напряженным очагам голода планеты, прогнозируется усугубление проблемы голода. Это Йемен, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия, Буркина-Фасо, Сирия, Сомали и Чад. Причем во многих из этих очагов голод приобрел хронический многолетний характер. Поэтому мы призываем доноров, в том числе Российскую Федерацию, вносить добровольные взносы на программы чрезвычайной помощи ФАО и ее партнеров.

В целом в мире порядка 40 стран и территорий постоянно нуждаются во внешней продовольственной помощи.

— Россия является благополучной страной с точки зрения продовольственной безопасности?