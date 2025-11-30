Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции оценил перспективы мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 30.11.2025
14:03 30.11.2025
Глава МИД Турции оценил перспективы мирного соглашения по Украине
Глава МИД Турции оценил перспективы мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 30.11.2025
Глава МИД Турции оценил перспективы мирного соглашения по Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что мирное соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет или даже больше. РИА Новости, 30.11.2025
в мире
россия
украина
киев
хакан фидан
владимир путин
дмитрий песков
welt
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков, welt, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Хакан Фидан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Welt, Мирный план США по Украине
Глава МИД Турции оценил перспективы мирного соглашения по Украине

Фидан: соглашение по Украине может обеспечить мир в регионе на 50-70 лет

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что мирное соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет или даже больше.
"Такое соглашение (по урегулированию на Украине – ред.) должно содержать четкие обязательства, что ни одна из сторон ни по каким причинам не нападет на другую. Если удастся достичь единства в этом, то это может привести еще к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше", - сказал Фидан в интервью немецкой газете Welt.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Турции назвали препятствие для мира на Украине
5 октября, 20:55
Он подчеркнул, что видит в таком соглашении "исторический шанс" остановить дальнейшую эскалацию.
Ранее Фидан заявил, что турецкая сторона вновь готова принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле и подчеркнул, что необходимо сохранить переговорный тренд.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта на Украине
24 ноября, 13:16
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совбез Турции заявил о риске эскалации конфликта на Украине
26 ноября, 19:20
 
В миреРоссияУкраинаКиевХакан ФиданВладимир ПутинДмитрий ПесковWeltМирный план США по Украине
 
 
