Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/glava-2058702422.html
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой - РИА Новости, 30.11.2025
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой актом агрессии и весьма серьезной угрозой для международного... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T10:01:00+03:00
2025-11-30T10:01:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
куба
дональд трамп
бруно родригес паррилья
николас мадуро
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_032d63789790b7ce4a3f781938dd09d4.jpg
https://ria.ru/20251130/venesuela-2058682868.html
https://ria.ru/20251130/dotkom-2058677846.html
венесуэла
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_96800d69616647a9224eaf37ca02c6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, куба, дональд трамп, бруно родригес паррилья, николас мадуро, международная организация гражданской авиации, оон, nbc
В мире, Венесуэла, США, Куба, Дональд Трамп, Бруно Родригес Паррилья, Николас Мадуро, Международная организация гражданской авиации, ООН, NBC
Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой

Куба назвала закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой актом агрессии

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой актом агрессии и весьма серьезной угрозой для международного права.
В своем заявлении в соцсети X Паррилья заявил, что власти осуждают действия Штатов, назвав закрытие воздушного пространства актом агрессии.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Венесуэла подготовит особые меры для выезда и возвращения граждан
06:03
"Это (закрытие воздушного пространства над Венесуэлой - ред.) представляет собой довольно серьезную угрозу международному праву и ведет к эскалации военной агрессии и психологической войны против народы и правительства Венесуэлы с непредсказуемыми последствиями... для мира, безопасности... для Латинской Америки и стран Карибского бассейна", - говорится в публикации главы МИД Кубы.
Министр призвал международное сообщество осудить подобную "прелюдию к незаконной атаке".
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком
03:53
 
В миреВенесуэлаСШАКубаДональд ТрампБруно Родригес ПаррильяНиколас МадуроМеждународная организация гражданской авиацииООНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала