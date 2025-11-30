Глава МИД Кубы осудил закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал закрытие США воздушного пространства над Венесуэлой актом агрессии и весьма серьезной угрозой для международного права.
В своем заявлении в соцсети X Паррилья заявил, что власти осуждают действия Штатов, назвав закрытие воздушного пространства актом агрессии.
"Это (закрытие воздушного пространства над Венесуэлой - ред.) представляет собой довольно серьезную угрозу международному праву и ведет к эскалации военной агрессии и психологической войны против народы и правительства Венесуэлы с непредсказуемыми последствиями... для мира, безопасности... для Латинской Америки и стран Карибского бассейна", - говорится в публикации главы МИД Кубы.
Министр призвал международное сообщество осудить подобную "прелюдию к незаконной атаке".
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.