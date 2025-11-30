Рейтинг@Mail.ru
"Серьезно оплошали": В ЕС признали критическую ошибку
08:00 30.11.2025
"Серьезно оплошали": В ЕС признали критическую ошибку
Экономика страны в упадке и спасти ее могут только российская нефть и газ, заявили в бундестаге. Партия "Альтернатива для Германии" требует возобновить закупки.
"Серьезно оплошали": В ЕС признали критическую ошибку

Юшков: многие немецкие отрасли были выстроены за счет газа из СССР и России

Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге
Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. Экономика страны в упадке и спасти ее могут только российская нефть и газ, заявили в бундестаге. Партия "Альтернатива для Германии" требует возобновить закупки. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

"В наших интересах"

В ходе дебатов о бюджете лидер АдГ Алис Вайдель призвала к реформированию государства, экономики и общества.
Прежде всего необходима дешевая и надежная энергия. "Это основа экономического подъема и процветания", — отметила она.
Эксперимент по энергетическому переходу не удался, его нужно завершить, возобновив работу АЭС.
"И мы должны покупать газ и нефть там, где это дешевле всего, то есть в России. Это в наших национальных интересах", — подчеркнула Вайдель.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Придется заплатить": в ЕС приготовились к худшему
25 ноября, 08:00
Она давно придерживается такой позиции.
Еще весной говорила: из-за высоких цен на энергоносители промышленное производство в Германии стремительно сокращается, а безработица растет.
С "АдГ" в стране согласны многие. Сейчас это самая популярная в Германии партия, рейтинг — 27%.
А поддержка Мерца минимальна — 23%. Не одобряют его политику 75%.
© Getty Images / picture alliance/Fabian SommerКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

"Были крупнейшими партнерами"

Германия покупала у России нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и уголь. Страны были крупнейшими торговыми партнерами.
"У них многие отрасли формировались за счет поставок советского и потом российского газа", — указывает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сегодня энергоресурсы обходятся ФРГ гораздо дороже из-за иной модели ценообразования в рамках краткосрочных и среднесрочных контрактов, а также на спотовом рынке, где все зависит от спроса и предложения, подчеркивает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Данилов.
Покупают, в частности, у Норвегии.
"Затраты энергоемких отраслей — металлургии, химической промышленности, машиностроения — выросли. В результате снизились объемы производства и упала конкурентоспособность", — объясняет эксперт.
Рабочий на заводе Volkswagen в Цвиккау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Последняя надежда. Европейская промышленность ждет худшего к концу года
11 ноября, 08:00
И вот результат: в 2023-м ВВП потерял 0,3%, в 2024-м — 0,2%.
По данным Reuters, в прошлом году о сокращении производства или переезде в другую страну думали 45% немецких компаний, действующих в энергоемких отраслях.
В 2024-м закрылись почти 200 тысяч предприятий. А в первую половину 2025-го обанкротились около 12 тысяч.
В августе промышленное производство упало на 4,3% (самое резкое уменьшение с 2022-го). А число безработных превысило три миллиона, что последний раз было в 2015-м.
Дефицит бюджета немецких городов постоянно увеличивается. В прошлом году — 24 миллиарда евро, в этом — 30 миллиардов. Доходы от налогов сокращаются из-за промышленного кризиса, а расходы на социальные нужды продолжают расти. Если ситуация не улучшится, придется резать расходы на социалку.
© AP Photo / dpa/ Fredrik von ErichsenЗавод Mercedes-Benz в Германии
Завод Mercedes-Benz в Германии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / dpa/ Fredrik von Erichsen
Завод Mercedes-Benz в Германии

Упрямство погубит

Возобновить российские поставки технически возможно: есть газопровод "Ямал — Европа", который проходит через Белоруссию, Польшу и далее в Германию. Есть "Северный поток — 2", нефтепровод "Дружба", напоминает Данилов.
"Дайте разрешение на ввод в эксплуатацию "Северного потока" и будет вам аж 27,5 миллиарда кубометров в год. Это проектная мощность нитки. Однако она способна выдать и больше — 30 миллиардов. Немцы примерно столько у нас раньше и покупали", — говорит Юшков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Будут платить дань": немцев готовят к отчаянному решению
12 октября, 08:00
Однако Мерц решительно против диалога с Москвой. Заверял, что не позволит запустить "Северный поток — 2". Без доступных нефти и газа придется сокращать социальные расходы, а промышленность устремится в страны с более низкими ценами на энергию. Похоже, немцев ждет именно это.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
 
Германия Россия Евросоюз В мире Алиса Вайдель
 
 
