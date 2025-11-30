Рейтинг@Mail.ru
Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска
Союзное государство
Союзное государство
 
23:44 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/gaz-2058805403.html
Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска
Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска - РИА Новости, 30.11.2025
Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска
Окончательные условия контракта на поставки российского газа в Белоруссию определят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:44:00+03:00
2025-11-30T23:44:00+03:00
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839806154_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_825aabab12e21dc88f488da56c8f3c44.jpg
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044665622.html
https://ria.ru/20251105/gaz-2052930645.html
белоруссия
россия
минск
экономика, белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Экономика, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска

Крутой: окончательные условия контракта на газ для Минска определят президенты

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Окончательные условия контракта на поставки российского газа в Белоруссию определят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.
«

"Это все равно будет договоренность финальная президентов. Действительно, есть предложения по трехлетнему контракту, есть предложения по пятилетнему контракту", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1", отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры по новому газовому контракту.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко вышли на договоренности по газу
26 сентября, 18:13
Крутой уверен, что в любом случае заключение нового контракта обеспечит условия, которые позволят сохранить "конкурентоспособные тарифы на электричество" для жителей и промышленности Белоруссии.
«
"По нефтяному рынку у нас все соглашения уже подписаны. Давальческая нефть начала перерабатываться на наших двух нефтеперерабатывающих заводах. Нефтепродукты поступают обратно в Россию. Что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется у нас", - рассказал глава администрации белорусского президента.
Он сообщил, что с учетом реализации этой схемы с четвертого квартала 2025 года два белорусских нефтеперерабатывающих завода выходят на устойчивую норму прибыли.
"Мы не жируем абсолютно. Как президент (Белоруссии - ред.) ставил задачу - 7-8% рентабельности наших НПЗ. С учетом большой инвестиционной программы, которая была реализована в предыдущие годы, и необходимости отдавать соответствующие кредитные ресурсы банкам, нам будет достаточно", - отметил Крутой.
По его словам, в настоящее время белорусская нефтеперебатывающая отрасль "чувствует себя уверенно и комфортно".
Президенты России и Белоруссии 19 декабря 2022 года достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.
Добыча газа
Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой
5 ноября, 11:46
 
Союзное государство Экономика Белоруссия Россия Минск Владимир Путин Александр Лукашенко
 
 
