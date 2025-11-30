Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска

МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Окончательные условия контракта на поставки российского газа в Белоруссию определят президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.
"Это все равно будет договоренность финальная президентов. Действительно, есть предложения по трехлетнему контракту, есть предложения по пятилетнему контракту", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1", отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры по новому газовому контракту.
Крутой уверен, что в любом случае заключение нового контракта обеспечит условия, которые позволят сохранить "конкурентоспособные тарифы на электричество" для жителей и промышленности Белоруссии.
"По нефтяному рынку у нас все соглашения уже подписаны. Давальческая нефть начала перерабатываться на наших двух нефтеперерабатывающих заводах. Нефтепродукты поступают обратно в Россию. Что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется у нас", - рассказал глава администрации белорусского президента.
Он сообщил, что с учетом реализации этой схемы с четвертого квартала 2025 года два белорусских нефтеперерабатывающих завода выходят на устойчивую норму прибыли.
"Мы не жируем абсолютно. Как президент (Белоруссии - ред.) ставил задачу - 7-8% рентабельности наших НПЗ. С учетом большой инвестиционной программы, которая была реализована в предыдущие годы, и необходимости отдавать соответствующие кредитные ресурсы банкам, нам будет достаточно", - отметил Крутой.
По его словам, в настоящее время белорусская нефтеперебатывающая отрасль "чувствует себя уверенно и комфортно".
Президенты России и Белоруссии 19 декабря 2022 года достигли договоренностей о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Белоруссию на уровне 2022 года. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля 2022 года Минск перешел на расчеты за "голубое топливо" в российских рублях.