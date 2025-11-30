Крутой высказался об условиях контракта на российский газ для Минска

«

"Это все равно будет договоренность финальная президентов. Действительно, есть предложения по трехлетнему контракту, есть предложения по пятилетнему контракту", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1", отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры по новому газовому контракту.