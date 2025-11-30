Гарбузов рассказал, как столичные вузы сотрудничают с промышленниками

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Для развития индустриального сектора и наращивания его кадрового потенциала столица реализует программы стажировок для тысяч студентов, благодаря кооперации промышленников и ученых создаются передовые решения для ключевых отраслей: от микроэлектроники до автомобилестроения, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные предприятия помогают вузам формировать кадровый резерв промышленности.

"Квалифицированные кадры – основа будущего развития индустриального сектора столицы, в котором к 2030 году планируется увеличить количество рабочих мест почти на 100 тысяч – до 850 тысяч человек. Москва активно сотрудничает с крупнейшими образовательными учреждениями. На базе особой экономической зоны “Технополис Москва” для студентов реализуется программа “Техностажировка”, которую с 2022 года прошли свыше 1,6 тысячи человек. Кроме высших технических специальностей, нужны и рабочие – токари, слесари, сварщики. Для них в индустриальном парке “Руднево” работает флагманский центр практической подготовки колледжей", – рассказал Гарбузов , его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ) – опорный вуз особой экономической зоны "Технополис Москва". Учебное заведение готовит высококвалифицированные кадры для радиоэлектронной промышленности. Основным партнером выступает зеленоградская площадка ОЭЗ "Алабушево", где располагается свыше 25 производителей микроэлектроники.

В частности, Зеленоградский нанотехнологический центр совместно с университетом занимается запуском серийного производства высокопроизводительных многовыводных микросхем в полимерных корпусах. Цель проекта – создать полный цикл отечественной технологии для производства компонентов, которые критически важны для телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, систем искусственного интеллекта и других высокотехнологичных отраслей.

"НИУ “МИЭТ” выступил ключевым разработчиком технологии корпусирования высокопроизводительных микросхем. Проект стал ярким примером успешной синергии между образовательно-научным учреждением и высокотехнологичным предприятием. Совместная работа закладывает основу для обеспечения технологического суверенитета России в критически важной области микроэлектроники, открывая путь к серийному выпуску конкурентоспособной отечественной продукции", – отметил генеральный директор компании Анатолий Ковалев.

Подготовкой будущих инженеров в столице активно занимается Московский Политех. На его базе работает Передовая инженерная школа технологического лидерства FDR, которая помогает ускоренно внедрять решения в реальный сектор промышленности, в частности, для сферы автомобилестроения.

Столичные предприятия, в свою очередь, также поддерживают вузы. Например, компания "Проэлтех" – производитель электротехнического оборудования, предоставила политеху современный учебный стенд, оснащенный отечественными контроллерами. Комплекс позволит студентам не только изучать теорию, но и отрабатывать на практике задачи по автоматизации систем освещения и вентиляции.