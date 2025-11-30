Рейтинг@Mail.ru
08:00 30.11.2025
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Солистка группы "Artik & Asti" Севиль Велиева (Seville) во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве
Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в Москве

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 26
© РИА Новости / Александр Щербак | Перейти в медиабанк

В День народного единства президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику К. Минину и Д. Пожарскому

В День народного единства президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

© РИА Новости / Александр Щербак
Перейти в медиабанк
2 из 26
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Четвертого ноября завершилась 34-я Международная Геленджикская регата — крупнейшее парусное событие России.

Участники 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря

Четвертого ноября завершилась 34-я Международная Геленджикская регата — крупнейшее парусное событие России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 26
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Пятого ноября жители Земли могли наблюдать суперлуние. В этот момент нашу планету от естественного спутника отделяли 356 832 километра.

Полнолуние над фоне Останкинской телебашни в Москве

Пятого ноября жители Земли могли наблюдать суперлуние. В этот момент нашу планету от естественного спутника отделяли 356 832 километра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 26
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В районе "Москва-Сити" построят еще одну офисную башню высотой почти 300 метров.

Прохожие на территории Московского международного делового центра Москва-Сити

В районе "Москва-Сити" построят еще одну офисную башню высотой почти 300 метров.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 26
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С 17 по 18 ноября в столичной Академии спорта "Динамо" прошел чемпионат России по воздушной гимнастике.

Чемпионат России по воздушной гимнастике в Академии спорта Динамо в Москве. В чемпионате принимают участие более 460 человек из 30 с лишним регионов страны

С 17 по 18 ноября в столичной Академии спорта "Динамо" прошел чемпионат России по воздушной гимнастике.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 18 ноября состоялась церемония закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".

Закладка атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 18 ноября состоялась церемония закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 26
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Поезд Деда Мороза 19 ноября начал путешествие из Владивостока. По пути в Великий Устюг он сделает остановки более чем в 70 городах.

Прибытие поезда Деда Мороза во Владивосток

Поезд Деда Мороза 19 ноября начал путешествие из Владивостока. По пути в Великий Устюг он сделает остановки более чем в 70 городах.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
8 из 26
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска.

На фото: пункт воздушного наблюдения 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки "Запад"

Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска.

На фото: пункт воздушного наблюдения 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 26
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Группировка "Запад" продолжает уничтожение подразделений ВСУ, взятых в окружение на левом берегу реки Оскол.

Подготовка снайперов 25-й общевойсковой армии группировки Запад на территории специальной военной операции

Группировка "Запад" продолжает уничтожение подразделений ВСУ, взятых в окружение на левом берегу реки Оскол.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Двадцатого ноября в российский кинопрокат вышел фильм Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина. В Санкт-Петербурге премьера состоялась в Александринском театре.

Девушка на премьере фильма Авиатор режиссера Егора Кончаловского в Александринском театре в Санкт-Петербурге

Двадцатого ноября в российский кинопрокат вышел фильм Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина. В Санкт-Петербурге премьера состоялась в Александринском театре.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 26
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанк

С 17 по 21 ноября в ОАЭ проходил Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow 2025.

Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow-2025 в Дубае

С 17 по 21 ноября в ОАЭ проходил Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow 2025.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
12 из 26
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанк

Холдинг "Вертолеты России" представил на ависалоне в Дубае средний пожарный вертолет Ка-32А11М.

Стенд холдинга Вертолеты России Госкорпорации Ростех на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае

Холдинг "Вертолеты России" представил на ависалоне в Дубае средний пожарный вертолет Ка-32А11М.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
13 из 26
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 20 и 21 ноября проходил IV Международный форум "Содружество моды". В нем приняли участие более 30 стран.

Модный показ в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге в рамках международного форума Содружество моды

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 20 и 21 ноября проходил IV Международный форум "Содружество моды". В нем приняли участие более 30 стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
14 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Двадцать второго ноября в Москве завершился чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.

На фото: участники коллектива Meteora выступают в финальных соревнованиях в дисциплине "Формейшн"

Участники коллектива Meteora выступают в финальных соревнованиях в дисциплине Формейшн на чемпионате и первенстве России по акробатическому рок-н-роллу в Москве

Двадцать второго ноября в Москве завершился чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.

На фото: участники коллектива Meteora выступают в финальных соревнованиях в дисциплине "Формейшн"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
15 из 26
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Всемирный день моржа отмечался 24 ноября.

На фото: морж Миша из Приморского океанариума

Празднование дня рождения моржа Миши во всемирный день моржа в Приморском океанариуме во Владивостоке

Всемирный день моржа отмечался 24 ноября.

На фото: морж Миша из Приморского океанариума

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
16 из 26
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске в ночь на 24 ноября прошел мощный снегопад.

Девушки на улице в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на 24 ноября прошел мощный снегопад.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
17 из 26
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске из-за сильного снегопада более 700 детей не смогли попасть в школы.

Девочка возле станции метро Площадь Ленина Новосибирского метрополитена после ночного снегопада

В Новосибирске из-за сильного снегопада более 700 детей не смогли попасть в школы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 26
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

С 25 по 27 ноября президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. Обойдя строй почетного караула, он приветствовал солдат по-киргизcки: "Салам, аскер (Здравствуй, войско)!"

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи президентом Киргизии Садыром Жапаровым в правительственной резиденции Ынтымак Ордо в Бишкеке

С 25 по 27 ноября президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. Обойдя строй почетного караула, он приветствовал солдат по-киргизcки: "Салам, аскер (Здравствуй, войско)!"

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
19 из 26
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На Манежной площади в Москве нарядили 22-метровую новогоднюю елку.

Украшение новогодней ели на Манежной площади в Москве

На Манежной площади в Москве нарядили 22-метровую новогоднюю елку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
20 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартовала 27 ноября с Байконура. На МКС отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартовала 27 ноября с Байконура. На МКС отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
21 из 26
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Повседневная жизнь в городе Байконуре.

Повседневная жизнь в городе Байконур

Повседневная жизнь в городе Байконуре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 26
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В Ханты-Мансийске 28 ноября состоялись первые гонки нового сезона Кубка России по биатлону.

На фото: Анастасия Ильенкова на дистанции спринта на 7,5 километра среди женщин

Анастасия Ильенкова на дистанции спринта на 7,5 км среди женщин первого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 28 ноября состоялись первые гонки нового сезона Кубка России по биатлону.

На фото: Анастасия Ильенкова на дистанции спринта на 7,5 километра среди женщин

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
23 из 26
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

За последнюю неделю ноября группировка "Центр" отбила 54 попытки ВСУ деблокировать окруженные в Красноармейске подразделения.

На фото: боевая работа РСЗО "Град" на Красноармейском направлении

Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО

За последнюю неделю ноября группировка "Центр" отбила 54 попытки ВСУ деблокировать окруженные в Красноармейске подразделения.

На фото: боевая работа РСЗО "Град" на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
24 из 26
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Подмосковье прошел чемпионат России по бодибилдингу c участием тысячи спортсменов из 70 регионов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других стран.

Участница женских соревнований чемпионата России по бодибилдингу 2025 в Московской области

В Подмосковье прошел чемпионат России по бодибилдингу c участием тысячи спортсменов из 70 регионов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
25 из 26
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Анастасия Уколова в спектакле "Каренина" режиссера Данилы Чащина в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Анастасия Уколова в сцене из спектакля Каренина режиссера Данилы Чащина по мотивам романа Льва Толстого Анна Каренина в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве

Анастасия Уколова в спектакле "Каренина" режиссера Данилы Чащина в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
26 из 26
 
