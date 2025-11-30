Лучшие фото РИА Новости, ноябрь 2025 года

Солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева (Seville) на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.
В День народного единства президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Четвертого ноября завершилась 34-я Международная Геленджикская регата — крупнейшее парусное событие России.
Пятого ноября жители Земли могли наблюдать суперлуние. В этот момент нашу планету от естественного спутника отделяли 356 832 километра.
В районе "Москва-Сити" построят еще одну офисную башню высотой почти 300 метров.
С 17 по 18 ноября в столичной Академии спорта "Динамо" прошел чемпионат России по воздушной гимнастике.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 18 ноября состоялась церемония закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
Поезд Деда Мороза 19 ноября начал путешествие из Владивостока. По пути в Великий Устюг он сделает остановки более чем в 70 городах.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 20 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска.
На фото: пункт воздушного наблюдения 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки "Запад"
Группировка "Запад" продолжает уничтожение подразделений ВСУ, взятых в окружение на левом берегу реки Оскол.
Двадцатого ноября в российский кинопрокат вышел фильм Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина. В Санкт-Петербурге премьера состоялась в Александринском театре.
С 17 по 21 ноября в ОАЭ проходил Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow 2025.
Холдинг "Вертолеты России" представил на ависалоне в Дубае средний пожарный вертолет Ка-32А11М.
В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 20 и 21 ноября проходил IV Международный форум "Содружество моды". В нем приняли участие более 30 стран.
Двадцать второго ноября в Москве завершился чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.
На фото: участники коллектива Meteora выступают в финальных соревнованиях в дисциплине "Формейшн"
Всемирный день моржа отмечался 24 ноября.
На фото: морж Миша из Приморского океанариума
В Новосибирске в ночь на 24 ноября прошел мощный снегопад.
В Новосибирске из-за сильного снегопада более 700 детей не смогли попасть в школы.
С 25 по 27 ноября президент России Владимир Путин посетил Киргизию с государственным визитом. Обойдя строй почетного караула, он приветствовал солдат по-киргизcки: "Салам, аскер (Здравствуй, войско)!"
На Манежной площади в Москве нарядили 22-метровую новогоднюю елку.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартовала 27 ноября с Байконура. На МКС отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс.
Повседневная жизнь в городе Байконуре.
В Ханты-Мансийске 28 ноября состоялись первые гонки нового сезона Кубка России по биатлону.
На фото: Анастасия Ильенкова на дистанции спринта на 7,5 километра среди женщин
За последнюю неделю ноября группировка "Центр" отбила 54 попытки ВСУ деблокировать окруженные в Красноармейске подразделения.
На фото: боевая работа РСЗО "Град" на Красноармейском направлении
В Подмосковье прошел чемпионат России по бодибилдингу c участием тысячи спортсменов из 70 регионов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других стран.
Анастасия Уколова в спектакле "Каренина" режиссера Данилы Чащина в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
