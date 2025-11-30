Глава Росмолодежи Гуров назвал ключевые направления форума "Мы вместе"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пятый юбилейный международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет по трем ключевым направлениям - "Единство", "Наследие" и "Добро побеждает", сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет с 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра "Россия".

"Форум пройдёт по трём ключевым направлениям: " Единство ", "Наследие" и "Добро побеждает". Будет организовано около 80 мероприятий деловой, выставочной и культурной программы, в которых в том числе смогут принять участие семьи с детьми", - сказал Гуров

Кроме того, глава Росмолодежи рассказал о специальной программе юбилейного форума.

"Специальная программа "Время героев" включает встречи с ветеранами СВО, обсуждение их роли в наставничестве молодого поколения, демонстрацию проектов реабилитации и социальной адаптации военнослужащих", - добавил Гуров.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.

Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.