Глава Росмолодежи Гуров назвал ключевые направления форума "Мы вместе"
Глава Росмолодежи Гуров назвал ключевые направления форума "Мы вместе" - РИА Новости, 30.11.2025
Глава Росмолодежи Гуров назвал ключевые направления форума "Мы вместе"
Пятый юбилейный международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет по трем ключевым направлениям - "Единство", "Наследие" и "Добро побеждает", сообщил РИА Новости, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пятый юбилейный международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет по трем ключевым направлениям - "Единство", "Наследие" и "Добро побеждает", сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет с 2 по 5 декабря в Москве
на площадке Национального центра "Россия".
"Форум пройдёт по трём ключевым направлениям: "Единство
", "Наследие" и "Добро побеждает". Будет организовано около 80 мероприятий деловой, выставочной и культурной программы, в которых в том числе смогут принять участие семьи с детьми", - сказал Гуров
.
Кроме того, глава Росмолодежи рассказал о специальной программе юбилейного форума.
"Специальная программа "Время героев" включает встречи с ветеранами СВО, обсуждение их роли в наставничестве молодого поколения, демонстрацию проектов реабилитации и социальной адаптации военнослужащих", - добавил Гуров.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России
и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.