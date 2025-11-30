В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии

СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Рекомбинантную вакцину для профилактики и лечения аллергии к пыльце амброзии собираются разработать в ФМБА, сообщила РИА Новости глава агентства Вероника Скворцова.
"Создана универсальная платформа, позволяющая создавать большое количество вакцин против разных аллергенов с помощью рекомбинантных технологий. Одним из ближайших пунктов нашей дорожной карты является вакцина против аллергии к пыльце амброзии", - сказала РИА Новости Скворцова.
По словам главы агентства, амброзия является очень аллергенным растением, особенно важна разработка такой вакцины для жителей южных регионов России.
Ранее в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России создали рекомбинантную вакцину "Аллергарда" для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований.
