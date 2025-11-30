Рейтинг@Mail.ru
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/fmba-2058678019.html
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии - РИА Новости, 30.11.2025
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии
Рекомбинантную вакцину для профилактики и лечения аллергии к пыльце амброзии собираются разработать в ФМБА, сообщила РИА Новости глава агентства Вероника... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T03:55:00+03:00
2025-11-30T03:55:00+03:00
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20251129/allergarda-2058574961.html
https://ria.ru/20251120/allergija-2056163025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Здоровье - Общество, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии

В ФМБА разработают рекомбинантную вакцину против аллергии к пыльце амброзии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Рекомбинантную вакцину для профилактики и лечения аллергии к пыльце амброзии собираются разработать в ФМБА, сообщила РИА Новости глава агентства Вероника Скворцова.
"Создана универсальная платформа, позволяющая создавать большое количество вакцин против разных аллергенов с помощью рекомбинантных технологий. Одним из ближайших пунктов нашей дорожной карты является вакцина против аллергии к пыльце амброзии", - сказала РИА Новости Скворцова.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФМБА рассказало о результате испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вчера, 10:07
По словам главы агентства, амброзия является очень аллергенным растением, особенно важна разработка такой вакцины для жителей южных регионов России.
Ранее в Государственном научном центре "Институт иммунологии" ФМБА России создали рекомбинантную вакцину "Аллергарда" для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. Минздрав РФ в октябре выдал агентству разрешение на проведение третьей фазы ее клинических исследований.
Аллергия у ребенка - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Аллергия есть у 30 процентов детей, живущих в России
20 ноября, 01:24
 
Здоровье - ОбществоРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала