Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа - РИА Новости, 30.11.2025
07:23 30.11.2025
Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа
Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа - РИА Новости, 30.11.2025
Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа
Европе придется определиться, хочет ли она закупать более дорогой газ из других частей света или более дешевый – из России, заявил в интервью РИА Новости бывший
2025
Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа

Пападопулос: ЕС надо решить, хочет ли она дорогой газ или дешевый из России

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Европе придется определиться, хочет ли она закупать более дорогой газ из других частей света или более дешевый – из России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Преимущество России заключается в том, что она производит самый дешевый природный газ на европейском рынке, который является крупнейшим в мире… Таким образом, российское правительство находится в привилегированном положении. Европе в конечном итоге придется решить, хотят ли они более дорогой газ из других частей света или более дешевый газ из России, но что может иметь за собой политические последствия", - сказал Пападопулос.
Ранее в октябре совет ЕС объявил, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России". Кроме того, Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
