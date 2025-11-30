Экс-советник Трампа считает, что ЕС придется выбрать поставщика газа

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Европе придется определиться, хочет ли она закупать более дорогой газ из других частей света или более дешевый – из России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.