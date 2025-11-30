ЕС не скрывает подготовку к войне, заявили в Минобороны Белоруссии

МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз не скрывает, что его политика направлена на подготовку к войне, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества МО Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко.

"Конечно, большинство государств-членов Евросоюза проигнорировало наше приглашение. Почему? Это элементарно - потому что их политика направлена на обострение, их политика направлена на подготовку к войне, о чем они абсолютно не скрывают", - сказал Ревенко.