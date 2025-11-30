ЕС не скрывает подготовку к войне, заявили в Минобороны Белоруссии

МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз не скрывает, что его политика направлена на подготовку к войне, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества МО Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко.
В интервью телекомпании "ВоенТВ" он рассказал, что на проходившее с 12 по 16 сентября совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025", целью которого была проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, Минск пригласил представителей практически всех государств-членов Евросоюза и секретариата ОБСЕ.
"Конечно, большинство государств-членов Евросоюза проигнорировало наше приглашение. Почему? Это элементарно - потому что их политика направлена на обострение, их политика направлена на подготовку к войне, о чем они абсолютно не скрывают", - сказал Ревенко.
Генерал отметил, что в рамках политики открытости Белоруссия пригласила на учения около 150 журналистов из 15 государств. "Мы четко раскрыли, четко показали все замыслы нашего учения", - заявил он.
Представители властей и командования вооруженных сил Белоруссии регулярно предупреждают о подготовке стран коллективного Запада, в том числе государств - соседей республики, к войне. В начале июля начальник белорусского генштаба Павел Муравейко заявил, что проводимые Западом мероприятия свидетельствуют о его заблаговременной подготовке к войне. По его словам, на это указывают проводимые на Западе масштабная милитаризация, развертывание национальных вооруженных сил, приближение к белорусским границам группировок Объединенных вооруженных сил НАТО и их наращивание, повышение оборонных бюджетов, масштабный рост мероприятий оперативной и боевой подготовки и тематика, которая имеет явно наступательную направленность. При этом Муравейко обратил внимание, что открыто заявления о желании напасть на Белоруссию не звучат.