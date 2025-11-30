СМИ: Европа рискует потерять свою роль в геополитике

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Страны Европы рискуют потерять окончательно свою роль в геополитике, континент не способен противостоять президенту США Дональду Трампу, считает испанская газета Pais.
Газета рассуждает, что Евросоюз пытается "перейти от речей к действиям", повышая расходы на оборону, пытаясь упростить бюрократические процессы и приблизиться к новым торговым союзникам. Издание напомнило, что ЕС работает над согласованием торгового соглашения со странами рынка Южной Америки Меркосур.
"Если она не будет действовать жестко и быстро, то Европа рискует потерять окончательно свою роль игрока в геополитике", - отмечает Pais.
Газета отрицательно оценивает положение европейского континента в данный момент в политике. По мнению Pais, Европа слишком озабочена собственной безопасностью, стабильностью и "возможными репрессиями" со стороны главы Белого дома, и неспособна противостоять Трампу.
"Страх его (Трампа - ред.) реакции слишком велик", - отметил изданию неназванный высокопоставленный источник из ЕС.
Газета также уточняет, что Европе не удается "стряхнуть с себя форму вассала". Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил изданию, что континент находится в зависимости от "дешевого газа из России", а также товаров из КНР и "дешевой безопасности США". По его мнению, Европа должна сама "стоять на ногах".
Решающие голосования по торговому соглашению пройдут в совете Европейского союза 18 и 19 декабря. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что соглашение Меркосур-ЕС будет подписано 20 декабря.