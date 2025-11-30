Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Европа рискует потерять свою роль в геополитике - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/evropa-2058722170.html
СМИ: Европа рискует потерять свою роль в геополитике
СМИ: Европа рискует потерять свою роль в геополитике - РИА Новости, 30.11.2025
СМИ: Европа рискует потерять свою роль в геополитике
Страны Европы рискуют потерять окончательно свою роль в геополитике, континент не способен противостоять президенту США Дональду Трампу, считает испанская... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:10:00+03:00
2025-11-30T13:10:00+03:00
в мире
европа
сша
южная америка
дональд трамп
андерс фог расмуссен
луис инасиу лула да силва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg
https://ria.ru/20251128/vulin-2058378562.html
https://ria.ru/20251130/germaniya-2058313338.html
европа
сша
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_057b35c5c5910e6fb83fd332c5fb0b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, южная америка, дональд трамп, андерс фог расмуссен, луис инасиу лула да силва, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Европа, США, Южная Америка, Дональд Трамп, Андерс Фог Расмуссен, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ: Европа рискует потерять свою роль в геополитике

Pais: Европа рискует окончательно потерять свою роль в геополитике

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Страны Европы рискуют потерять окончательно свою роль в геополитике, континент не способен противостоять президенту США Дональду Трампу, считает испанская газета Pais.
Газета рассуждает, что Евросоюз пытается "перейти от речей к действиям", повышая расходы на оборону, пытаясь упростить бюрократические процессы и приблизиться к новым торговым союзникам. Издание напомнило, что ЕС работает над согласованием торгового соглашения со странами рынка Южной Америки Меркосур.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Вулин прокомментировал слова Каллас о Второй мировой войне
28 ноября, 15:28
"Если она не будет действовать жестко и быстро, то Европа рискует потерять окончательно свою роль игрока в геополитике", - отмечает Pais.
Газета отрицательно оценивает положение европейского континента в данный момент в политике. По мнению Pais, Европа слишком озабочена собственной безопасностью, стабильностью и "возможными репрессиями" со стороны главы Белого дома, и неспособна противостоять Трампу.
"Страх его (Трампа - ред.) реакции слишком велик", - отметил изданию неназванный высокопоставленный источник из ЕС.
Газета также уточняет, что Европе не удается "стряхнуть с себя форму вассала". Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил изданию, что континент находится в зависимости от "дешевого газа из России", а также товаров из КНР и "дешевой безопасности США". По его мнению, Европа должна сама "стоять на ногах".
Решающие голосования по торговому соглашению пройдут в совете Европейского союза 18 и 19 декабря. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что соглашение Меркосур-ЕС будет подписано 20 декабря.
Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Серьезно оплошали": В ЕС признали критическую ошибку
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаСШАЮжная АмерикаДональд ТрампАндерс Фог РасмуссенЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала