Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
12:30 30.11.2025 (обновлено: 14:53 30.11.2025)
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов. РИА Новости, 30.11.2025
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов

Каллас назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию активов России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов.
Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли", — ответила она на вопрос, можно ли убедить Брюссель дать согласие предоставить Украине кредит за счет российских резервов.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента, Брюссель - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
Вчера, 06:04
Каллас также оценила отношения ЕС и США, назвав Штаты основным союзником сообщества.
В пятницу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов Евросоюза, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах
26 ноября, 15:42

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов
28 ноября, 08:29
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
25 ноября, 08:00
 
