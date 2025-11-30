Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов.

"У Бельгии обоснованные опасения. Прежде всего необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли", — ответила она на вопрос, можно ли убедить Брюссель дать согласие предоставить Украине кредит за счет российских резервов.

Каллас также оценила отношения ЕС и США , назвав Штаты основным союзником сообщества.

В пятницу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов Евросоюза, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Ситуация с российскими активами

около половины российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.