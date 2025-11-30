https://ria.ru/20251130/evrodiplomatija-2058719352.html
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов. РИА Новости, 30.11.2025
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
Каллас назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию активов России
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais назвала обоснованными опасения Бельгии по использованию замороженных российских активов.
"У Бельгии
обоснованные опасения. Прежде всего необходимо снизить риски, а затем распределить бремя этих рисков по общему согласию. Это возможно при наличии политической воли", — ответила она на вопрос, можно ли убедить Брюссель дать согласие предоставить Украине
кредит за счет российских резервов.
Каллас также оценила отношения ЕС и США
, назвав Штаты основным союзником сообщества.
В пятницу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии
письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов Евросоюза, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов
. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.