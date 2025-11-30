Эстония готовит жесткие нормы против русского языка

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR.

"Поправок (к закону о языке — прим.ред.) было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в материале.

Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который заявил о провале работы Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку.

"Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — подчеркнул он.

По данным ERR, штрафы за несоответствие языковым требованиям планируется увеличить до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро — для компаний.

Отмечается, что законопроекту предстоит пройти еще второе и третье чтения.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова , русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.