Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка - РИА Новости, 30.11.2025
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR.
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
ERR: власти Эстонии планируют запретить дубляж фильмов на русский язык
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR.
"Поправок (к закону о языке — прим.ред.) было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в материале.
Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который заявил о провале работы Таллина
по обучению русскоязычного населения эстонскому языку.
"Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — подчеркнул он.
По данным ERR, штрафы за несоответствие языковым требованиям планируется увеличить до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро — для компаний.
Отмечается, что законопроекту предстоит пройти еще второе и третье чтения.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова
, русский язык в странах Прибалтики
вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва
будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин
отметил, что в странах Балтии
, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России
на Украине
, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.