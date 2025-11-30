Рейтинг@Mail.ru
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
21:43 30.11.2025 (обновлено: 22:56 30.11.2025)
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка - РИА Новости, 30.11.2025
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка
В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 30.11.2025
в мире, таллин, эстония, россия, мария захарова, владимир путин, русский язык в мире
В мире, Таллин, Эстония, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Русский язык в мире
Эстония готовит жесткие нормы против русского языка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR.
"Поправок (к закону о языке — прим.ред.) было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в материале.
Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который заявил о провале работы Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку.
"Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — подчеркнул он.
По данным ERR, штрафы за несоответствие языковым требованиям планируется увеличить до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро — для компаний.
Отмечается, что законопроекту предстоит пройти еще второе и третье чтения.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
