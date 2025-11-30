Рейтинг@Mail.ru
В Литве на учениях умер бельгийский военный
15:39 30.11.2025
В Литве на учениях умер бельгийский военный
Бельгийский военный, который находился в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, скончался,... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
литва
бельгия
тео франкен
нато
литва
бельгия
в мире, литва, бельгия, тео франкен, нато
В Литве на учениях умер бельгийский военный

БРЮССЕЛЬ , 30 ноя - РИА Новости. Бельгийский военный, который находился в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, скончался, сообщил глава МО Бельгии Тео Франкен.
Франкен 29 ноября сообщил, что бельгийский военный находится в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО Forward Land Forces.
"Глубоко опечален трагическим инцидентом в Литве, унесшим жизнь бельгийского военнослужащего. Мысленно и всем сердцем с его семьёй и сослуживцами", - написал он в соцсети X.
Миссия НАТО Forward Land Forces Lithuania - это многонациональное развертывание на восточном фланге НАТО, созданное в 2016 году.
Военнослужащие армии США во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве
27 марта, 01:22
 
