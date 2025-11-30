https://ria.ru/20251130/es-2058745986.html
В Литве на учениях умер бельгийский военный
В Литве на учениях умер бельгийский военный - РИА Новости, 30.11.2025
В Литве на учениях умер бельгийский военный
Бельгийский военный, который находился в критическом состоянии после тяжелого ранения во время минометных учений в Литве в рамках миссии НАТО, скончался,... РИА Новости, 30.11.2025
В Литве на учениях умер бельгийский военный
В Литве во время минометных учений НАТО умер бельгийский военный