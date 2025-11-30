Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского - РИА Новости, 30.11.2025
14:15 30.11.2025
В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского
УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.
В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского

Андрей Ермак
Андрей Ермак. Архивное фото
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.
«

"(Ермак - ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Заголовок открываемого материала