В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского

«

"(Ермак - ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.