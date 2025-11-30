https://ria.ru/20251130/ermak-2058730724.html
В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского
В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского - РИА Новости, 30.11.2025
В Харьковской области завели дело против экс-главы офиса Зеленского
УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.11.2025
